Diablito Echeverri regresa al City tras su paso por Girona

Claudio Echeverri terminó su préstamo con el Girona y volverá al Manchester City, mientras el club español anunció la salida de otros cedidos y de Daley Blind

El futbolista argentino Claudio "Diablito" Echeverri concluirá su etapa en el Girona y regresará al Manchester City, luego de finalizar este 30 de junio el periodo de cesión con el conjunto español, informó el club.

El centrocampista es uno de los cinco jugadores que dejarán la institución al terminar sus respectivos préstamos, tras una temporada que culminó con el descenso del Girona a LaLiga Hypermotion, la Segunda División del futbol español.

Echeverri vuelve al Manchester City

Echeverri, de 20 años y perteneciente al Manchester City, comenzó la temporada cedido en el Bayer Leverkusen de Alemania, donde disputó 11 partidos y acumuló 270 minutos de juego, con apenas tres titularidades.

Durante el mercado invernal fue transferido a préstamo al Girona en busca de mayor continuidad. Con el conjunto dirigido por Míchel participó en 16 encuentros y anotó un gol, aunque no pudo evitar el descenso del equipo.

A partir del 1 de julio, el futbolista argentino volverá a incorporarse al Manchester City.

Otros jugadores también dejan el Girona

Además de Echeverri, el Girona confirmó que tampoco continuarán los futbolistas cedidos Marc-André ter Stegen, Vitor Reis, Hugo Rincón y Thomas Lemar.

El defensa brasileño Vitor Reis también regresará al Manchester City, mientras que el guardameta alemán Marc-André ter Stegen volverá al Barcelona.

Por su parte, Hugo Rincón se reincorporará al Athletic Club y Thomas Lemar regresará al Atlético de Madrid una vez concluya oficialmente su cesión.

Daley Blind también pone fin a su etapa

El Girona anunció además que el experimentado defensa neerlandés Daley Blind no renovará su contrato con la institución.

Blind, de 36 años, llegó al club en 2023 después de una destacada trayectoria con Ajax, Manchester United y Bayern de Múnich, además de superar el centenar de partidos con la selección de Países Bajos.

El zaguero fue una de las piezas clave en la histórica campaña 2023-2024, en la que el Girona finalizó en la tercera posición de LaLiga EA Sports y consiguió por primera vez la clasificación para la Liga de Campeones.

Sin embargo, el descenso consumado en la última jornada de la temporada puso fin a su ciclo en el conjunto catalán después de tres campañas vinculadas al club.