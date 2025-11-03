Detienen al presunto asesino del joven aficionado de Chivas

La Fiscalía de Jalisco cumplió una orden de aprehensión contra José Manuel “N”, señalado de atacar con arma punzocortante al joven de 16 años.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la captura de José Manuel “N”, señalado como el responsable del homicidio de José Eduardo Ramírez Ávalos, aficionado de Chivas de 16 años que fue asesinado la noche del 24 de octubre, luego de acudir a una serenata con otros seguidores previo al Clásico Tapatío ante Atlas.

De acuerdo con la autoridad estatal, el presunto agresor habría utilizado un arma punzocortante para atacar a la víctima y herir a otros dos jóvenes en las inmediaciones de un hotel de Zapopan, tras una riña registrada cerca de Expo Guadalajara.

⚖️ La Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada logró que un hombre fuera imputado por su presunta participación en la muerte de un joven aficionado de las Chivas. pic.twitter.com/iCcZEOiUwu — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 2, 2025

Inicialmente, José Manuel “N” fue detenido por cohecho, con apoyo del C5 y fuerzas federales. Posteriormente, se le cumplimentó la orden de aprehensión por homicidio.

Tras su aseguramiento, el detenido fue trasladado a un penal estatal, donde se presentará ante un Juez de Control para la audiencia de imputación. La dependencia aseguró que continuará con las investigaciones para esclarecer el caso y determinar la participación de otros posibles involucrados.