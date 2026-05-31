Detienen a Raheem Sterling tras choque en autopista inglesa

El exseleccionado de Inglaterra es investigado por presunta conducción bajo efectos de drogas tras impactar su vehículo en Hampshire.

El futbolista inglés Raheem Sterling fue detenido por la policía de Hampshire después de verse involucrado en un accidente automovilístico en la autopista M3, al sur de Inglaterra. Las autoridades investigan al jugador de 31 años por presuntamente conducir bajo los efectos de drogas, además de otros posibles delitos relacionados con el incidente.

De acuerdo con la Policía de Hampshire, el accidente ocurrió la mañana del jueves cerca del intercambiador de Minley, cuando un Lamborghini chocó contra las barreras de seguridad de la carretera. Las autoridades precisaron que no hubo personas lesionadas ni otros vehículos involucrados.

En un comunicado, la corporación informó que el conductor, identificado por medios británicos como Sterling, fue arrestado bajo sospecha de conducir incapacitado por drogas, conducción peligrosa, posesión de una sustancia clasificada como droga de Clase C y por no proporcionar una muestra requerida durante la investigación. Posteriormente quedó en libertad bajo fianza mientras continúan las diligencias del caso.

Una fuente cercana al futbolista señaló que la detención ocurrió bajo sospecha y que las investigaciones siguen en curso, por lo que no se han presentado cargos formales hasta el momento.

Sterling se encontraba en Inglaterra después de concluir la temporada con el club neerlandés Feyenoord, al que llegó en febrero tras finalizar su etapa con Chelsea. Durante su breve paso por el conjunto de Rotterdam disputó ocho encuentros oficiales.

El atacante construyó una destacada trayectoria en el futbol inglés. Debutó con Liverpool, alcanzó sus mayores éxitos con Manchester City, donde conquistó cuatro títulos de la Premier League, y posteriormente militó en Chelsea y Arsenal. Además, disputó 82 partidos con la selección de Inglaterra y marcó 20 goles entre 2012 y 2022.

Hasta ahora, ni el jugador ni el Feyenoord han emitido una postura oficial sobre los hechos. La investigación permanece abierta y la policía no ha informado cuándo concluirá el proceso.