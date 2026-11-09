Detienen a futbolista de Colo Colo tras accidente automovilístico

Antes del choque, el club había informado que el delantero seguía en rehabilitación por un esguince medial en el tobillo izquierdo

Los Carabineros de Chile detuvieron a Leandro Hernández, delantero de Colo Colo, tras un choque que dejó a otro conductor hospitalizado la madrugada del domingo 8 de noviembre en Providencia, Santiago de Chile. La Fiscalía Metropolitana Oriente investiga el caso como conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones.

La colisión ocurrió cerca de las 05:00 horas en el cruce de las avenidas Los Leones y Pocuro. Según Carabineros, Hernández, de 21 años, permaneció en el lugar hasta la llegada de los agentes y resultó ileso. Personal de emergencias trasladó al otro conductor al Hospital del Salvador, donde fue reportado fuera de riesgo vital. La Fiscalía quedó a la espera del informe médico para establecer la gravedad de sus lesiones.

Carabineros reporta 1.2 gramos de alcohol por litro en la prueba respiratoria

El teniente Francisco Cabezas, jefe de la Subcomisaría de Providencia Sur, informó que la prueba respiratoria aplicada al futbolista arrojó 1.2 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras ese resultado, el Ministerio Público ordenó una alcoholemia mediante una muestra de sangre, cuyo resultado aún estaba pendiente de confirmación pública.

Fiscalía revisa las cámaras para determinar cómo ocurrió el choque

La fiscal adjunta Andrea Contreras señaló que, según los antecedentes preliminares, el vehículo de Hernández habría ingresado al cruce con el semáforo en rojo. Las cámaras de seguridad captaron la colisión y la Fiscalía instruyó a Carabineros a recopilar los registros del sector para reconstruir la secuencia del impacto.

La audiencia de control de detención estaba programada para las 16:00 horas del domingo en el Centro de Justicia de Santiago. Al momento de los primeros reportes, el tribunal aún no había dado a conocer una resolución.

Hernández ya estaba fuera de la convocatoria de Colo Colo

Antes del choque, el club había informado que el delantero seguía en rehabilitación por un esguince medial en el tobillo izquierdo, sufrido el 28 de octubre ante Palestino. La lesión lo dejó fuera de la convocatoria para visitar a Ñublense en Chillán, en un partido en el que Colo Colo podía asegurar el título de la Liga de Primera 2026.