La exseleccionada brasileña Gabi Morais fue detenida por presunto lavado de dinero para el grupo criminal Comando Vermelho, en un operativo en Ceará.

La futbolista brasileña Gabi Morais, con pasado en el equipo nacional, fue detenida en el noreste del país durante un operativo contra el crimen organizado, bajo sospecha de lavado de dinero y asociación con el narcotráfico.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Ceará divulgó este miércoles detalles del operativo que se llevó a cabo la víspera, en el que se cumplieron un total de 28 órdenes de captura.

Entre las personas detenidas se encuentra la jugadora de 32 años por presuntamente blanquear capitales para la facción criminal Comando Vermelho (CV).

También fue detenido su hermano, João Paulo de Morais, identificado como uno de los principales cabecillas de la organización delictiva en dos barrios de Fortaleza.

Citado por el medio deportivo, el comisario Ícaro Coelho, titular del 10º Departamento de Homicidios y Protección a la Persona, confirmó que Morais, quien también integró el mediocampo de Corinthians, era uno de los objetivos prioritarios de la investigación y señaló que "forma parte de una familia que desde hace varias décadas practica el tráfico de drogas" en la región.

Además de las detenciones, los agentes ejecutaron 80 órdenes de registro, incautación y embargo de bienes pertenecientes al grupo criminal, lo que resultó en el decomiso de vehículos y 18 inmuebles, así como en el bloqueo judicial de 124 millones de reales (unos 21 millones de dólares) en las cuentas bancarias de los investigados.

Natural de Ceará, Francisca Gabriela Morais da Rocha, de 32 años, permaneció vinculada hasta principios de este año al Internacional de Porto Alegre, equipo al que se incorporó en mayo de 2024 y con el que rescindió su contrato de mutuo acuerdo en febrero de 2026.

A lo largo de su carrera profesional también militó en el Sky Blue de Estados Unidos (ahora llamado Gotham FC) y en los conjuntos portugueses Famalicão y Sporting de Braga, además de haber sido convocada con la selección brasileña tanto en las categorías juveniles como en la absoluta.