Detienen a casi 60 aficionados tras la victoria de los Knicks

Entre las conductas investigadas se encuentran agresiones contra agentes, posesión ilegal de armas blancas, daños a la propiedad, entre otras.

La celebración por el triunfo de los New York Knicks sobre los San Antonio Spurs en el cuarto partido de las Finales de la NBA terminó con decenas de detenidos y varios policías lesionados en las calles de Nueva York.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, un total de 56 personas fueron detenidas tras los festejos que siguieron a la victoria de los Knicks por marcador de 107-106, resultado que colocó al equipo neoyorquino a un paso del campeonato.

El encuentro se definió en los últimos segundos gracias a una canasta de OG Anunoby, lo que provocó que miles de aficionados salieran a celebrar en distintos puntos cercanos al Madison Square Garden.

Miles de personas se concentraron cerca del Madison Square Garden

La Policía de Nueva York estimó que alrededor de 10,000 personas se congregaron en zonas ubicadas entre la Quinta y la Octava Avenida, al norte del recinto donde se disputó el partido.

Ante la expectativa por las celebraciones, las autoridades habían restringido previamente algunos accesos alrededor del estadio para evitar incidentes, aunque esto no impidió que se registraran diversos actos de desorden.

Según el reporte oficial, de los 56 detenidos, 15 fueron arrestados formalmente y 41 recibieron citaciones para comparecer ante un tribunal penal.

Reportan daños y policías lesionados

Entre las conductas investigadas se encuentran agresiones contra agentes, posesión ilegal de armas blancas, daños a la propiedad, alteración del orden público y comportamiento temerario.

Las autoridades denunciaron que algunos asistentes intentaron volcar un taxi y saltaron sobre vehículos mientras todavía había personas en su interior.

Además, diez elementos de la Policía de Nueva York resultaron heridos durante los disturbios. Uno de ellos sufrió una lesión en la cabeza tras ser golpeado con una botella de cristal.

Policía defiende operativo de seguridad

La corporación informó que cuatro patrullas también registraron daños en sus parabrisas y defendió el despliegue de seguridad implementado alrededor del Madison Square Garden para garantizar celebraciones seguras durante las Finales de la NBA.