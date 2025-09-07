Detienen a campeón mundial de taekwondo por estafa y extorsión

Emin Chetinbag, campeón mundial de taekwondo GTF en 2023, fue detenido en Moscú, junto a cuatro personas, tras ser acusados de estafa y extorsión.
A través de redes sociales, el Comité de Investigación de Rusia, el joven atleta de 21 años, negociaban con criptomonedas, invitaba a las víctimas a reunirse e informaba del lugar de la reunión a los miembros de la banda.
Sus cómplices se presentaban como agentes de la policía y extorsionaban a la víctimas con amenazas de detención y de abrir causas penales contra ellas, obligándolas a transferirles sus activos.
Los extorsionadores se hicieron con 4 millones de rublos, lo equivalente a aproximadamente 50,000 dólares.