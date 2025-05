 Detienen a Antonio Brown, exjugador de la NFL tras pelea en Miami

Al salir de un evento de boxeo organizado por el streamer Adin Ross, el exjugador Antonio Brown conocido por su desestresa en el campo, desató el caos por comenzar a disparar al aire supuestamente a causa de un ataque repentino contra él.

Los hechos ocurridos por la noche del viernes, trascendió a la detención de Brown, pues todo comenzó con una pelea por presuntamente quererle robar las joyas al jugador.

Brown argumenta que sus actos al disparar, supuestamente fue destinado para dispersar a la multitud reunida y asegurar su propia seguridad. Sin embargo, no se ha presentado evidencia directa de que Brown disparara un arma, dejando espacio para la especulación y el debate entre los observadores.

Horas despues, tras su detención el Exjugador estrella publico en redes sociales que la policía lo detuvo temporalmente y después de escuchar su versión de los hechos, lo dejaron libre.

Regarding the boxing event that happened last night. I was jumped by multiple individuals who tried to steal my jewelry and cause physical harm to me. Contrary to some video circulating, Police temporarily detained me until they received my side of the story and then released me.…