Detalles de la oferta de Feyenoord por Santiago Giménez

En Países Bajos se habla del interés del Feyenoord por hacerse de los servicios del atacante de la Máquina Celeste

Por: Redacción INFO7

julio, 19, 2022 17:12

Después de que saliera a la luz un posible interés de parte del Feyenoord de Eredivisie de Holanda por el fichaje de Santiago Giménez, se han revelado hasta ahora los detalles acerca de la oferta que le habían hecho llegar a las oficinas del Cruz Azul en La Noria.

El equipo tulipán ya había sido rechazado anteriormente tras haberse contactado a la directiva de conjunto mexicano para presentar una oferta formal con la que pudieran conseguir los servicios de Giménez.

Cruz Azul se negó ante el pobre ofrecimiento de parte del Feyenoord, ya que tan solo estaban dispuestos a pagar 1 millón de euros en este verano y el resto lo pagarían en tres años. No se reveló la cifra total a pagar.

La propuesta realizada por Feyenoord no cautivó a La Máquina Celeste, pues no obtendrían un alto beneficio económico, además el torneo en la Liga MX ya está en marca y el mercado de fichajes no ha sido tan ágil este verano.

Además, cabe aclarar que el Feyenoord solo estaba interesado en comprar el 50% del pase del jugador, dejando al conjunto cementero con la otra mitad para posibles ventas futuras, factor que disminuiría aún más el costo de la operación para los celestes, quienes tienen tasado en 15 millones de dólares al llamado ´Bebote´.

Si Cruz Azul recibiera los 15 millones de dólares que pretende, Giménez sería la segunda venta más cara de la Liga MX hacia Europa, este detrás de los 15 millones de euros que costó el "Chucky" Lozano.

(Con información de Daniela Reyes)

