 Destrozan a Gallardo en redes por fallar gol ante Cruz Azul

"Esta falla es un reflejo de lo que es Gallardo en Rayados, un pend**ete, ojalá no vuelva a jugar un pu*o minuto aquí", "Regálenlo al hijo de la chin**da de Jesús Gallardo. Vato displicente, og*te. Este cu**ro no debe jugar ni 1 solo minuto más en el club, rayados", "El imb**il de Jesús Gallardo tiene que ser el primero en salir, ESA DEBE SER LA PRIORIDAD DE LA DIRECTIVA, los demás me valen ve**a", fueron algunos de los comentarios.