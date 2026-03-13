Destraban licencia para 7 partidos del Mundial 2026 en Foxborough

El acuerdo establece que Boston Soccer 2026 proporcionará el dinero por adelantado para cubrir los gastos relacionados con seguridad y logística

El destino de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 programados en Massachusetts quedó definido luego de que autoridades locales y organizadores alcanzaran un acuerdo para garantizar la realización de los encuentros en el Gillette Stadium.

Durante varias semanas, la localidad de Foxborough, sede del estadio y hogar de los New England Patriots de la NFL, mantenía pendiente la emisión de una licencia de entretenimiento requerida por la FIFA para llevar a cabo los partidos previstos en junio y julio de 2026.

Costos de seguridad retrasaron la autorización

El principal obstáculo estaba relacionado con 7.8 millones de dólares que el municipio buscaba asegurar para cubrir costos de seguridad, materiales y logística necesarios para organizar los encuentros del torneo internacional.

Funcionarios locales advirtieron a los representantes del comité organizador Boston Soccer 2026 que la licencia no sería emitida antes del 17 de marzo si no se garantizaban los recursos financieros para cubrir esos gastos.

La advertencia fue planteada durante una audiencia pública realizada días antes, en la que autoridades municipales insistieron en que el municipio no asumiría costos derivados del evento.

Organizadores adelantarán recursos para el Mundial

La situación se resolvió tras un comunicado conjunto difundido por la localidad de Foxborough, el comité organizador Boston Soccer 2026 y la empresa Kraft Sports and Entertainment, propietaria del estadio.

En el documento se informó que las partes lograron un entendimiento colectivo para aprobar la licencia durante la audiencia programada para la próxima semana.

El acuerdo establece que Boston Soccer 2026 proporcionará el dinero por adelantado para cubrir los gastos relacionados con seguridad y logística, mientras que Kraft Sports and Entertainment respaldará financieramente la operación.

Foxborough no asumirá costos por los partidos

Como parte del acuerdo, las autoridades municipales confirmaron que Foxborough no tendrá que asumir gastos ni cargas financieras vinculadas con la organización del torneo.

Los recursos adelantados cubrirán el despliegue total de seguridad que las autoridades de seguridad pública consideran necesario para llevar a cabo los partidos en el Gillette Stadium.

El recinto está programado para albergar siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los torneos más grandes en la historia del futbol.

Fondos federales aún no llegan

Inicialmente, el financiamiento debía provenir de fondos federales aprobados el año pasado dentro de un paquete legislativo impulsado por el presidente Donald Trump.

Dicho programa contemplaba la asignación de 46 millones de dólares para Massachusetts destinados a cubrir gastos de seguridad relacionados con el Mundial.

Sin embargo, los recursos que debían canalizarse a través del Departamento de Seguridad Nacional en enero aún no se han concretado, lo que obligó a buscar una solución alternativa para asegurar la organización de los partidos.