Destaca Franco Colapinto ritmo de su auto en Brasil

El piloto argentino consideró que el monoplaza mostró competitividad en las prácticas del Gran Premio, aunque busca ajustar el equilibrio.

El argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, consideró este viernes que su monoplaza mostró un buen nivel de competitividad durante los entrenamientos libres del Gran Premio de São Paulo, aunque reconoció que todavía tienen trabajo por delante para mejorar el equilibrio del coche y encontrar una mayor comodidad en el asiento.

"En términos de competitividad del auto, estamos bien. Ha sido un buen día en cuanto al ritmo, pero tenemos muchas cosas que mejorar", explicó el piloto argentino tras la sesión.

Rendimiento en la segunda práctica y margen de mejora

Colapinto terminó decimoprimero en la segunda sesión de entrenamientos libres (+1.233 segundos del líder, Andrea Kimi Antonelli) y a tan solo dos décimas de las diez primeras posiciones, detrás del británico Oliver Bearman (Haas).

Asimismo, señaló que el equipo dispone de "bastante margen" y de varias áreas en las que centrarse de cara a la jornada del sábado, aunque advirtió de que las condiciones meteorológicas serán determinantes para evaluar cuánto pueden avanzar en la puesta a punto del monoplaza.

Evaluación del nuevo reasfaltado de Interlagos

El argentino también valoró el nuevo asfalto de Interlagos, que había generado incertidumbre entre los equipos por su posible impacto en la degradación de los neumáticos.

"Me esperaba algo peor. Creo que no está tan mal, al menos en seco. En mojado, buena suerte", bromeó Colapinto, que anticipó posibles diferencias en el agarre durante las frenadas y las entradas a las curvas si llueve.

Objetivos de Alpine para la clasificación

Con estas sensaciones positivas en el arranque de la actividad en pista, la escudería francesa buscará afinar los detalles técnicos durante las últimas prácticas libres, con el objetivo de asegurar un lugar competitivo en la sesión de clasificación y mantenerse en la pelea por los puntos en el circuito brasileño.