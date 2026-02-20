Después de 54 años España se lleva el oro en esquí de montaña

Los atletas enfrentaron un recorrido extremo que combinaba subidas con esquís, escaleras con botas puestas y descensos a toda velocidad en Milán-Cortina 2026

El esquí de montaña vivió su esperado debut olímpico en los Juegos de Milán Cortina 2026, coronando a la suiza Marianne Fatton y al español Oriol Cardona como los primeros campeones.

Fatton ganó en la prueba femenina de sprint, mientras Cardona logró el oro masculino, marcando la primera medalla invernal española desde 1972.

Los atletas enfrentaron un recorrido extremo que combinaba subidas con esquís, escaleras con botas puestas y descensos a toda velocidad. La nieve y el viento añadieron dificultad al trazado, que requería superar tres rondas en menos de tres minutos cada una.

Resultados femeninos y masculinos

Fatton completó la prueba en 2 minutos y 59.77 segundos, superando a la francesa Emily Harrop y a la española Ana Alonso, quien compitió lesionada. Cardona dominó la carrera masculina desde el inicio, con Nikita Filippov llevándose la plata y el francés Thibault Anselmet el bronce.

El legado histórico del primer oro olímpico de skimo

Este triunfo marca un hito para un deporte alpino de nicho que se remonta al siglo XIX. Fatton se convirtió en la primera campeona olímpica de la disciplina, mientras Cardona repitió la hazaña en masculino, brindando a España su primer oro en Juegos de Invierno en más de 50 años.

Desafíos y testimonios de los atletas

Los competidores destacaron la intensidad del sprint, que combinaba técnicas de ascenso y descenso con transiciones rápidas de esquís y “pieles”. Fatton confesó: “Quedé simplemente agotada después de la carrera”, mientras Alonso reconoció el desafío tras recuperarse de un grave accidente.

Filippov destacó la presión de competir como atleta neutral y la emoción de cumplir su sueño olímpico.