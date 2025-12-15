Despliegan operativo de seguridad para Final Toluca vs Tigres

La Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegó más de mil elementos, unidades, binomios caninos y vigilancia del C5

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) pondrá en marcha un operativo especial con motivo del partido de la Gran Final que se disputará este domingo en el estadio Nemesio Diez, en el municipio de Toluca.

Para este dispositivo, la dependencia estatal contará con un estado de fuerza de mil 67 elementos, quienes estarán distribuidos tanto al interior como en el exterior del inmueble deportivo, con el objetivo de mantener el orden antes, durante y después del encuentro.

⚽ 🥅 Con motivo del partido entre @TolucaFC y @TigresOficial, la @EstatalEdomex desplegará un operativo de seguridad para garantizar un ambiente de orden y tranquilidad en la capital mexiquense. 🔒 pic.twitter.com/7QIPtRUqqp — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) December 13, 2025

El operativo contempla la participación de 10 binomios equinos y dos binomios caninos, además del respaldo de cámaras de videovigilancia instaladas en puntos estratégicos.

A esto se suma el uso de 70 unidades oficiales, cinco motocicletas y 13 autobuses para atender cualquier eventualidad en las inmediaciones del estadio.

Personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) realizará un monitoreo permanente a través de la red estatal de videovigilancia, lo que permitirá una respuesta inmediata ante cualquier incidente.

Elementos de la SSEM también apoyarán al personal de seguridad privada del evento en los accesos al estadio, con revisiones para evitar el ingreso de drogas, armas u objetos prohibidos que representen un riesgo para los asistentes.

Por su parte, la Policía de Tránsito, en coordinación con la Policía Municipal, aplicará cierres y cortes a la circulación en calles y avenidas cercanas al estadio a partir de las 13:00 horas, como parte de las medidas preventivas para agilizar la movilidad y garantizar la seguridad de la afición.