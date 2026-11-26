Arropados por su afición, el plantel del Palmeiras viajó a Uruguay para preparar el duelo de la final de la Copa Libertadores ante el Estudiantes de La Plata

Decenas de seguidores entusiastas de Palmeiras despidieron este miércoles por todo lo alto a los jugadores antes de su viaje a Uruguay para disputar la final de la Copa Libertadores frente al argentino Estudiantes de La Plata.

Entre cánticos de apoyo, redobles de tambor y humo verde, el color del club, la afición se congregó a las puertas del centro de entrenamiento para dar un espaldarazo a los jugadores antes del partido, que se celebrará este sábado en el Estadio Centenario de Montevideo.

En este ambiente festivo, una escolta policial acompañó a los autobuses que transportaban a los jugadores y al equipo técnico encabezado por el entrenador Abel Ferreira en dirección al aeropuerto internacional de Guarulhos.

Entre los hinchas estaba Thiago Nunes, un repartidor de 39 años que fue a buscar a su hijo a la escuela más temprano de lo habitual para ir a apoyar a Palmeiras con "el corazón a mil".

"Desde 2015, estamos ganando todo o, cuando no somos campeones, somos segundos... Es una fiesta siempre", afirmó.

Por su parte, Luan, un cobrador de autobús de 37 años, dijo esperar un partido "difícil" ante Estudiantes, pero expresó su confianza en una victoria por 2-0.

"La expectativa es la mejor posible; nos vamos a llevar la Libertadores", aseguró.

Vítor Roque, el colombiano Jhon Arias y los argentinos José Manuel 'Flaco' López y Agustín Giay son algunas de las principales bazas de Ferreira de cara a la final.

Palmeiras confía en poder levantar la que sería su cuarta Copa Libertadores y la tercera en los últimos seis años, una era dorada para el club.

El equipo también busca pasar página a la derrota encajada el sábado pasado frente al Flamengo en la liga, partido que le costó el campeonato local.