Despide Necaxa al técnico Martín Varini tras malos resultados

El técnico uruguayo dejó al club en el puesto 13 de la tabla general con solo ocho puntos disputados de 24 posibles en el torneo.

Necaxa anunció este sábado el fin de su vínculo con el entrenador uruguayo Martín Varini debido a los decepcionantes resultados en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en el que el equipo es decimotercero con 8 puntos de 24 posibles.

"El Club agradece al profesor y a su cuerpo técnico el trabajo realizado durante su etapa en Necaxa, así como el profesionalismo, compromiso y liderazgo mostrados al frente del equipo. Reconociendo también la disposición y responsabilidad que mostraron al representar a nuestra institución.", anunció el club.

El ex técnico de Juárez, Athletico Paranaense, Defensor Sporting y Rentistas llegó al Necaxa el semestre pasado. Dirigió el torneo de Clausura, en el que terminó decimoquinto, sin posibilidades de entrar en la liguilla final.

La más reciente derrota de Necaxa se registró el viernes por 1-0 en la cancha del Puebla, acumulando tres derrotas y dos empates en la Apertura 2026 de la Liga MX. En la novena fecha, Necaxa visitará el próximo sábado a San Luis.