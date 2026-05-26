Despide Michael Jordan a Guardiola con homenaje en Manchester

Entre los invitados estaban el excapitán Vincent Kompany, actual entrenador del Bayern Múnich, y Noel Gallagher, integrante de Oasis y aficionado del club.

Una década histórica llegó a su fin para Pep Guardiola. El técnico español recibió una despedida multitudinaria en Manchester durante un desfile en autobús descapotable y un evento especial en el Co-op Live Arena, donde incluso apareció un mensaje sorpresa de Michael Jordan.

Frente a más de 19.000 aficionados, el legendario exjugador de la NBA apareció en las pantallas para enviar un mensaje al entrenador saliente del Manchester City, quien deja el club tras conquistar 17 títulos importantes.

“Hola, Pep, soy Michael Jordan. Solo quiero felicitarte por una carrera increíble. Disfruta tu retiro”, expresó el seis veces campeón de la NBA.

Jordan también hizo referencia al gusto de Guardiola por el golf y le deseó suerte fuera de las canchas.

Manchester City organizó una despedida especial

El evento se realizó después del desfile por las calles de Manchester y sirvió para celebrar el doblete de copas nacionales del equipo masculino, además de los títulos obtenidos por el conjunto femenino y la FA Youth Cup.

Entre los invitados estuvieron el excapitán Vincent Kompany, actual entrenador del Bayern Múnich, y Noel Gallagher, integrante de Oasis y reconocido aficionado del club.

Durante la ceremonia también participaron figuras vinculadas al City como Fernandinho y Jack Grealish, mientras que los 20 trofeos ganados en la era Guardiola fueron llevados al escenario por jugadores y miembros históricos de la institución.

Haaland promete mantener el nivel del City

Otro de los momentos destacados ocurrió cuando Erling Haaland tomó la palabra y aseguró que el equipo buscará mantenerse competitivo pese a la salida de Guardiola y de futbolistas veteranos como Bernardo Silva y John Stones.

“Vamos a intentar seguir empujando y luchar por ganar los trofeos más grandes que podamos”, comentó el delantero noruego.

Guardiola cerró la noche agradeciendo el respaldo de los aficionados y aseguró que conservará para siempre el vínculo construido con el club inglés.

“Muchas gracias, no tengo suficiente gratitud. Me lo llevaré conmigo el resto de mi vida”, señaló.