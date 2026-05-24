Despide Aguirre a Iker Fimbres y cinco más del Tri

Tras el partido contra Ghana, el director técnico de la Selección Mexicana hizo el anuncio de estas bajas: ¿por qué y quiénes son? Te contamos.

La concentración de la Selección Mexicana comenzó a reducirse rumbo al Mundial de 2026 y el director técnico, Javier Aguirre confirmó las primeras seis bajas tras el partido amistoso ante Ghana.

Entre los futbolistas que abandonarán el Centro de Alto Rendimiento se encuentra Iker Fimbres, mediocampista de Rayados, quien había sido considerado como parte del grupo de apoyo y sparring durante las últimas semanas.

¿Qué otros jugadores dejan la concentración del Tri?

Además del jugador del Monterrey, también fueron descartados Óscar García, del León; Denzell García, de FC Juárez; Luis Rey, del Puebla; Eduardo Águila, del Atlético de San Luis; e Isaías Violante, del América.

La salida de estos futbolistas ocurre mientras comienzan a integrarse los jugadores mexicanos que militan en Europa, lo que reduce los espacios disponibles dentro de la convocatoria final.

Javier Aguirre explicó que ya habló personalmente con los jugadores para agradecerles el trabajo realizado durante esta etapa de preparación.

“Hay recorte, ya les agradecí, se va García, Denzell, Rey, Águila, Violante y Fimbres”, declaró el técnico nacional.

Aguirre perfila lista final rumbo al Mundial

El entrenador mexicano aseguró que el grupo empieza a tomar forma con la incorporación de futbolistas que militan en el futbol europeo.

“Ya está Montes, Orbelín, vendrá Johan, los Jiménez; estamos perfilando el equipo”, comentó Aguirre.

El estratega también destacó el compromiso mostrado por los seis futbolistas que quedaron fuera de la concentración.

“Estos seis hicieron un trabajo muy bueno, van a regresar a sus equipos”, añadió el Vasco.

Con el Mundial de 2026 a menos de un mes de comenzar, la Selección Mexicana continúa ajustando detalles para definir la convocatoria definitiva.