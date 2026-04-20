Despedirá Mazatlán su casa con entradas gratis ante Toluca

El encuentro ante Toluca representa el último juego del equipo frente a su gente, antes de disputar su cierre de torneo como visitante.

El Mazatlán FC anunció que su partido ante Toluca tendrá acceso gratuito para los aficionados debido a que es su "el último baile".

El duelo, correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026, se jugará el próximo 22 de abril en el Estadio El Encanto.

¿Por qué Mazatlán regalará boletos ante Toluca?

El acceso gratuito no es al azar. Mazatlán FC está por cerrar su etapa en el máximo circuito del futbol mexicano, por lo que busca asegurar una buena entrada en su despedida en casa.

El encuentro ante Toluca representa el último juego del equipo frente a su gente, antes de disputar su cierre de torneo como visitante. La directiva pretende que el estadio luzca lleno para este momento, considerado como "la última gran noche en casa” del club.

Así podrán entrar gratis los aficionados

Para acceder al partido, los seguidores deberán recoger sus boletos sin costo en las taquillas del estadio o en puntos designados, en horarios establecidos por el club. Aunque la entrada será gratuita, estará sujeta a disponibilidad, por lo que se recomienda acudir con anticipación.

Reglas básicas para HOY en las entradas gratis:



- Solo se entregan boletos físicos.



- Abonados: 2 boletos adicionales por persona en cualquier zona del estadio.



- Público general: 2 boletos por persona sujeto a disponibilidad. pic.twitter.com/eyioArBPMH — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) April 19, 2026

Un cierre marcado por resultados y despedida

El equipo sinaloense fue fundado en el año 2020 y se despedirá de la Liga Mx tras seis años en la Primera División y sin nunca haber clasificado a la fase final. Actualmente, el equipo llega en la parte baja de la tabla, con apenas 12 puntos tras 15 jornadas disputadas.

Tras este partido ante Toluca, Mazatlán disputará su último compromiso del torneo como visitante frente a Tigres, con lo que cerrará oficialmente su participación en el Clausura 2026.

El partido ante Toluca no solo será un compromiso más del calendario, sino un evento que marcará el final de una etapa para Mazatlán FC, con la expectativa de que los aficionados respondan a la convocatoria gratuita.