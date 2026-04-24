¡Despedida de goles! Mazatlán vence 4-3 al campeón Toluca

El duelo se convirtió en un ida y vuelta constante, con oportunidades para ambos lados, pero fue Mazatlán quien logró capitalizar mejor

En un encuentro lleno de emociones, Mazatlán FC venció 4-3 a Toluca en la Jornada 16 del Clausura 2026, en un duelo que no solo destacó por su intensidad, sino porque marcó el último partido del conjunto sinaloense como local en la Liga MX.

El Estadio El Encanto fue escenario de un compromiso vibrante, con constantes cambios en el marcador y un cierre dramático que mantuvo a la afición al borde del asiento. Toluca tomó la ventaja justo antes del descanso con gol de Everardo del Villar al 45+5'.

¡Gool del Toluca!



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Para la segunda mitad, el partido se desató en emociones. Brian Rubio empató al 49', pero Antonio Briseño devolvió la ventaja a Toluca al 54'. Mazatlán reaccionó nuevamente con un penal convertido por Edgar Bárcenas al 69' y posteriormente Gabriel López puso el 3-2 al 75'.

¡Gool del Mazatlán!



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En la recta final, Nicolás Federico Castro igualó el marcador al 87', sin embargo, cuando parecía que el empate estaba sellado, apareció Daniel Hernández al 88' para firmar el 4-3 definitivo y desatar la euforia en el estadio

¡Gool del Mazatlán!



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Expulsión y errores defensivos marcaron el rumbo

El desarrollo del encuentro cambió significativamente tras la expulsión de Marcel Ruiz, mediocampista de Toluca, luego de una jugada revisada por el VAR. A partir de ese momento, el equipo visitante perdió control en el medio campo, lo que fue aprovechado por Mazatlán.

Además, el conjunto mexiquense mostró fragilidad defensiva, recibiendo cuatro goles en un partido donde partía como favorito por su posición en la tabla y su rendimiento previo.

El duelo se convirtió en un ida y vuelta constante, con oportunidades para ambos lados, pero fue Mazatlán quien logró capitalizar mejor sus llegadas en los momentos decisivos.

Así terminan en la tabla tras la Jornada 16

Con este resultado, Mazatlán cerró su participación como local en la liga mx con 15 puntos, ubicándose en el lugar 16 de la tabla general, firmando un triunfo que, aunque no cambia su panorama en el torneo, sí representa un cierre digno ante su afición.

Por su parte, Toluca se quedó en la quinta posición con 27 unidades, dejando escapar una oportunidad importante para escalar posiciones en la antesala de la fase final.

Última jornada: así cerrarán el torneo

En la última jornada del Clausura 2026, Mazatlán tendrá una complicada visita ante Tigres en el Estadio Universitario, mientras que Toluca regresará a casa para enfrentar a León en el Estadio Nemesio Diez, en duelos clave para cerrar la fase regular.

El partido, por su intensidad y cantidad de goles, se perfila como uno de los más espectaculares del Clausura 2026. De esta forma, con un partido lleno de emociones, Mazatlán se despide de la Liga MX jugando su último encuentro como local de gran manera, al imponerse en un duelo vibrante ante Toluca.