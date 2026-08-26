Desiste João Fonseca de jugar el Abierto de EUA por lesión

El tenista brasileño causará baja en el último Grand Slam del año tras no recuperarse a tiempo de una dolencia en la zona abdominal.

El brasileño João Fonseca, número 26 en el ránking internacional y una de las mayores promesas del tenis mundial, anunció este lunes que desistió de disputar el Abierto de Estados Unidos ante la necesidad de recuperarse totalmente de una lesión en el abdomen.

Fonseca, que este año avanzó hasta tercera ronda en los abiertos de Roland Garros y Wimbledon, estará ausente en el de Estados Unidos, el último Grand Slam de la temporada y que era su prioridad para 2026.

"Tras pasar por exámenes e iniciar el tratamiento en el abdomen, quedó claro para mí y para mi equipo que necesito de más tiempo para recuperarme al 100% y poder competir en alto nivel", informó el brasileño en un comunicado en sus redes sociales.

El brasileño, que regresó a Río de Janeiro la semana pasada para tratar la lesión, explicó que la decisión no fue fácil debido a la importancia que tiene para él el torneo neoyorquino, cuya fase principal comenzará el domingo 30 de agosto.

"No fue una decisión fácil de tomar, ya que es un torneo muy especial para mí. Seguimos trabajando para poder volver cuanto antes", agregó el tenista, que cumplió 20 años la semana pasada.

La lesión se manifestó durante el Masters 1000 de Cincinnati, donde Fonseca tuvo que retirarse antes de disputar la tercera ronda.

El problema físico se suma a otras molestias que ya le obligaron a perderse varios torneos esta temporada: en enero no disputó Brisbane ni Adelaida por un problema lumbar, en mayo se ausentó de Hamburgo por una dolencia en la muñeca derecha y en junio abandonó el torneo de Eastbourne por molestias en el hombro derecho.

Pese a sus problemas físicos, Fonseca ha protagonizado una destacada temporada.

En los Grand Slams, solo cayó en su debut en el Abierto de Australia y alcanzó los cuartos de final en Roland Garros, donde derrotó al serbio Novak Djokovic, antes de avanzar hasta la tercera ronda en Wimbledon.

El brasileño, que tiene el puesto 24 como mejor clasificación de su carrera, mantiene ahora como objetivo recuperarse para disputar con Brasil la eliminatoria de Copa Davis contra Suiza, prevista del 18 al 20 de septiembre en Río de Janeiro.

Fonseca debutó en el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos en 2025 y cayó entonces en segunda ronda.