El delantero francés salió en camilla ante el Niza tras lastimarse la rodilla derecha; Luis Enrique espera los estudios médicos para conocer el alcance

El Paris Saint-Germain encendió las alarmas por la lesión de Désiré Doué, quien tuvo que abandonar el partido frente al Niza en camilla, luego de sufrir una aparente lesión en la rodilla derecha durante la primera mitad del encuentro correspondiente a la Ligue 1.

El incidente ocurrió al minuto 39, cuando el delantero francés intentó girar para proteger el balón ante la presión del mediocampista Sofiane Diop. Durante el movimiento, su pierna se dobló debajo de su cuerpo, sin que existiera contacto con el futbolista rival.

Doué cayó al césped sujetándose la rodilla derecha y manifestó un intenso dolor con gritos que alertaron a sus compañeros. Después de recibir atención médica, fue retirado en camilla mientras se cubría el rostro con ambas manos.

Doué había marcado antes de salir lesionado

La lesión llegó en un momento destacado para el atacante de 21 años, quien minutos antes había conseguido su segundo gol de la temporada en la liga francesa y ayudado al PSG a tomar ventaja en el marcador.

El español Ferran Torres ingresó al terreno de juego para sustituirlo. El conjunto parisino terminó imponiéndose 3-2 al Niza, aunque el resultado quedó en segundo plano ante la preocupación por el estado físico del delantero.

Doué alcanzó notoriedad internacional por su destacada actuación en la final de la Liga de Campeones de 2025, cuando el PSG consiguió la victoria frente al Inter de Milán.

Preocupan las lesiones en el plantel de Luis Enrique

La salida del francés representa otro motivo de inquietud para el entrenador Luis Enrique, quien ya enfrenta bajas importantes en su plantilla. El pasado 20 de octubre, Khvicha Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el encuentro contra el Barcelona.

En ese mismo partido, Ousmane Dembélé y el capitán Marquinhos también padecieron lesiones musculares en el muslo. Dembélé reapareció ante el Niza al ingresar como suplente durante el segundo tiempo.

Por ahora, el alcance de la lesión de Doué deberá determinarse mediante estudios médicos. El cuerpo técnico del PSG tendrá que esperar los resultados para conocer el tiempo de recuperación del atacante y evaluar su disponibilidad para los próximos compromisos.

El equipo francés tiene previsto enfrentar a la Roma el miércoles en la Liga de Campeones, partido para el que la participación de Doué quedó en duda tras abandonar el encuentro ante el Niza.