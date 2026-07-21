Desfila la selección española por las calles de Madrid

Los jugadores de la selección española celebran junto a su afición en las calles de Madrid tras proclamarse campeones al derrotar en la final a Argentina

La selección española ya está recorriendo las calles de Madrid para celebrar la obtención de su segundo Mundial, después de las recepciones oficiales, en dirección a la calle Montalbán, junto al ayuntamiento de la capital, donde se llevará a cabo la fiesta con los aficionados.

Los primeros momentos, en la carretera A-6 desde el Palacio de la Moncloa, estuvieron marcados por el tráfico detenido en sentido contrario para ver a los campeones del mundo en lo alto del autobús descapotado, presidido por el trofeo.

Los integrantes de la selección aparecieron vestidos con camisetas conmemorativas del triunfo, después de haber vestido el traje oficial de la marca española Loewe en las recepciones con la Casa Real y el presidente del Gobierno. Otros, como Ferran o Marcos Llorente, optaron por aparecer sin camiseta.

Se pudo ver a los jugadores sonrientes e interactuando con el público presente en arcenes, aceras y resto del mobiliario urbano, además de cantando las canciones que amenizaban el recorrido.

El itinerario, confirmado este lunes por la Real Federación Española de Futbol (RFEF), ha empezado en Moncloa y seguirá por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova -en sentido contrario-, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán, para terminar junto al Palacio de Cibeles.

En esa plaza se producirá el acto central de la celebración, con la presentación de los futbolistas y varias actuaciones musicales, entre las que están confirmados los grupos Arde Bogotá o Viva Suecia y las cantantes Ana Mena, Lola Índigo y Aitana.