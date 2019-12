Deseo de 'Tuca' Ferretti: 'Que el título se lo quede Rayados'

Por: Víctor Álvarez





El estratega de los Tigres de la UANL, Ricardo "Tuca" Ferretti, aseguró que tras la eliminación de su equipo, su favorito al título en el Torneo Apertura 2019 son los Rayados de Monterrey.

"Tiene muchas posibilidades America, pero mi favorito es Monterrey, no tengo por qué negarlo y siempre he dicho que no soy anti Rayado, al contrario si el título no se queda con Tigres, que se quede con Rayados, que se quede en nuestro Estado, con nuestra gente", manifestó.

Al término del cotejo efectuado en el estadio Universitario, el sudamericano dijo que las fallas defensivas de su equipo los guió a la derrota frente al América.

Tras su eliminación, los felinos entrarán en un receso de 14 días y después volverán para comenzar con sus trabajos para el próximo torneo, a disputarse a partir de enero próximo.