Desea próximo comisionado que MLS sea liga de futbol más popular

Larry Berg, quien asumirá el cargo de comisionado de la Major League Soccer el 1 de enero de 2027, planteó algunos de los retos que buscará consolidar

El próximo comisionado de la Major League Soccer (MLS), Larry Berg, quien asumirá el cargo el 1 de enero de 2027, aseguró este martes que su principal reto será hacer de esta competición la opción preferida de los aficionados locales, aprovechando el auge de este deporte tras el Mundial.

"El futbol ya es el segundo o tercer deporte más popular en este país según la franja demográfica, y cuanto más joven es la gente, más popular es. Nuestro reto es lograr que la MLS sea la liga de futbol más popular", dijo Berg en un acto de presentación en Nueva York.

Aunque la MLS está considerada el primer escalón del futbol en Estados Unidos, su interés para los aficionados está lejos de alcanzar el de otras ligas internacionales como la Premier League o La Liga.

El comisionado, que se ha desempeñado como copropietario y director ejecutivo del LAFC, reveló que llega en un momento de esplendor del futbol en Estados Unidos, después de un Mundial que volvió a situar el futbol en el punto de mira de los hinchas estadounidenses.

Berg no compartió medidas concretas durante su primer discurso público desde la designación, pero destacó la necesidad de desarrollar talentos jóvenes para que nutran a la selección nacional. Estados Unidos cayó en octavos de final del torneo de selecciones tras un contundente 1-4 contra Bélgica.

Y descartó implantar un sistema de ascensos y descensos, a imagen del sistema europeo.

"No creo que sea la forma adecuada de construir una liga, ni de conseguir que se construyan estadios o instalaciones de entrenamiento, ni de que los propietarios inviertan en las plantillas. No lo veo adecuado para nuestra liga ni creo que vaya a ocurrir pronto", admitió.

Berg reemplazará a Don Garber, quien ha estado al frente de la MLS desde 1999 y lideró la ampliación de la liga hasta los 30 equipos que la componen en la actualidad.