Desea Checo Pérez que Cadillac mejore para el resto del año

El piloto de 36 años, que vive su temporada de regreso con el nuevo proyecto de Cadillac, fue claro respecto a los desafíos que implica llegar a un nuevo equipo

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez lamentó los contratiempos que lo obligaron a abandonar este domingo el Gran Premio de Hungría, la undécima fecha de la temporada de Fórmula 1.

Tras un fin de semana complejo en el trazado de las afueras de Budapest, el tapatío reconoció que el equipo enfrentó complicaciones con el monoplaza, aunque confía en revertir la situación de cara a la segunda mitad del campeonato.

"Ha sido una carrera exigente. En la primera tanda tuve problemas con el balance y deslizaba mucho, pero pude adaptar mi pilotaje; y la segunda tanda fue mucho mejor", declaró el subcampeón mundial de 2023, quien suma seis victorias y 39 podios en la máxima categoría. "De todas formas, notaba que algo no estaba bien en el coche, por lo que es importante que entendamos exactamente qué es lo que estaba sucediendo".

El piloto de 36 años, que vive su temporada de regreso al gran circo con el nuevo proyecto de Cadillac, fue claro respecto a los desafíos que implica una estructura en desarrollo, aunque no ocultó el descontento por los últimos resultados.

"Como equipo nuevo, esperamos afrontar algunos retos, pero son frustrantes los problemas que tuvimos recientemente", expresó Pérez.

Finalmente, el piloto jalisciense adelantó que la escudería aprovechará los días previos al cierre obligatorio de las fábricas para analizar la información recabada y corregir las fallas antes del reinicio de las actividades a finales de agosto.