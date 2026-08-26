Descarta presidente de la UEFA ser candidato a dirigir la FIFA

La UEFA fue una de las primeras confederaciones que retiró su apoyo a Infantino tras su intento de privatizar competiciones FIFA.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha descartado este lunes presentarse como candidato para sustituir a Gianni Infantino al frente de la FIFA, pero volvió a pedir la dimisión del máximo dirigente del futbol mundial al asegurar que ya no tiene apoyo popular.

Ceferin efectuó esas declaraciones en una entrevista concedida al podcast 'The Rest is Politics', en el que también abordó con el expolítico británico Alastair Campbell cuestiones como la concesión del 'Premio de la Paz' de la FIFA al presidente estadounidense, Donald Trump.

Aunque el esloveno, de 58 años, es visto por algunos como el candidato ideal para evitar que Infantino obtenga un cuarto mandato en las elecciones previstas para el próximo marzo, su posición al respecto es firme.

"No me interesa por dos razones. Una es que amo la UEFA y me encanta trabajar aquí, y creo que, llegado cierto momento, también es hora de disfrutar un poco de la vida", plantea Ceferin.

Y la segunda razón tiene que ver con su 'credibilidad': "Es mucho, mucho mayor si no estoy interesado en ese puesto", argumentó.

La UEFA, con Ceferin al frente, fue una de las primeras confederaciones que retiró su apoyo a Infantino tras su intento de privatizar competiciones FIFA, incluidas la Copa del Mundo masculina y femenina, por lo que el organismo europeo aún mantiene un boicot sobre esos y otros eventos.

Con esa decisión, abrió un debate sobre un candidato considerado intocable hasta entonces, con quien, reconoce, no ha hablado desde el comienzo de esta crisis en el futbol mundial.

"Las cosas cambian cada día. Cada día hay conversaciones diferentes. No he hablado con él. Pero hay dos opciones", avanza Ceferin, en referencia a los pasos que cree que puede dar Infantino hasta la celebración del Congreso de la FIFA en Marruecos dentro de seis meses.

El presidente de la UEFA confía, primero, en que se dará cuenta " de que no cuenta con el apoyo suficiente", y no se refiere solo al apoyo político de quienes votan, "sino al apoyo de la comunidad futbolística, de los aficionados, de los jugadores, de los exjugadores y de los entrenadores".

La otra opción, apunta, es que se presente a las elecciones de marzo: "pero, en ese caso, creo que tendrá un candidato en su contra. Todavía no sé quién", aseguró.

Ceferin también rechazó la idea, aparentemente asumida por Infantino y la FIFA, de que la UEFA actúa en beneficio de algunas de las federaciones y clubes más poderosos del mundo.

"Lo que escucho es que ellos (la FIFA) recurren al argumento de que 'la arrogante Europa está en nuestra contra', que 'Ellos tienen suficiente dinero, pero yo ayudo a los pequeños y pobres', y cosas por el estilo", arguye el esloveno.

A este respecto, le recuerda a Infantino que él tambien es europeo (suizo) y que fue respaldado por la UEFA para llegar a la presidencia de la FIFA, algo, lamenta, "que ha olvidado".

También denuncia que nadie fue informado previamente sobre los planes de incorporar financiación privada a las competiciones de la FIFA, que calificó de "peor incluso que la Superliga", así como sobre la concesión del citado premio a Trump.

"Me enteré de este asunto, si puedo decirlo diplomáticamente, a través de los medios de comunicación, y es un premio bastante extraño", añadió.