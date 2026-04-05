Descarta FIFA mercado de fichajes especial para la Liguilla

Los directivos propusieron que los equipos que clasifiquen a esta Liguilla pudieran "fichar" en préstamo a jugadores de equipos que no avanzaron

Luego de que la Liga MX planteó la idea de un mini mercado especial de fichajes para que los clubes pudieran reforzarse antes de la Liguilla, la FIFA decidió rechazar esta petición, se informó en un comunicado.

Los directivos propusieron que los equipos que clasifiquen a la Liguilla de este Clausura 2026 pudieran "fichar" en préstamo a jugadores de equipos que no avanzaron a la fiesta grande.

Esto se debe a que los seleccionados mexicanos tendrán que dejar sus equipos para la parte más importante del torneo, pues serán requeridos por Javier Aguirre para poder concentrarse mucho tiempo antes de que comience su participación en la Copa del Mundo.

Una idea 'prestada'

Esta idea era similar a la que se realizó en su tiempo cuando los equipos mexicanos podían pedir prestados a jugadores para competir en la Copa Libertadores e incluso como se hizo en el pasado Mundial de Clubes.

Gracias a esto, se lograron ver algunos fichajes muy especiales, como a José Saturnino Cardozo jugando en Cruz Azul, a Jesús Corona en Chivas, al Turco Mohamed y "Lucho" Pérez en el América, a Francisco Palencia en el Toluca y a Salvador Cabañas en Tigres.

Rayados conservará su casa

Dentro de este revés que dieron a los equipos, una buena noticia es que Monterrey, Chivas y América podrán conservar sus estadios durante la Liguilla, pues se aprobó que sean entregados a FIFA más tarde de lo previsto.

En el caso del Estadio Monterrey, será entregado hasta el 17 de mayo, mientras que el Estadio Guadalajara y el Azteca pasarán a manos de la FIFA el día 13; esto para realizarles ajustes ligeros para el Mundial.