Descarta Casemiro apresurar regreso de Neymar ante lesión

Debido a esto, su participación en el debut mundialista de Brasil contra Marruecos, programado para el 13 de junio, se mantiene en seria duda.

Desde la concentración de la selección brasileña en Teresópolis, Carlos Henrique Casemiro analizó la actualidad de la Canarinha. El centrocampista enfatizó que la prioridad absoluta para Neymar en este momento debe ser superar su lesión muscular en el gemelo, antes de presionarlo para que asuma un rol protagónico en el torneo.

El exjugador del Real Madrid y el Manchester United recalcó que las lesiones son la peor parte del fútbol, pero confía en una pronta recuperación. Para Casemiro, contar con la plantilla completa y sana es vital para las aspiraciones del combinado dirigido por Carlo Ancelotti.

A pesar de los contratiempos físicos, Casemiro elogió la trayectoria de la estrella del Santos. Destacó que afrontar su cuarta Copa del Mundo le otorga un bagaje idóneo para guiar al vestuario, aportando una madurez valiosa tanto dentro como fuera de las canchas.

Sin embargo, el mediocentro no ocultó cierta incomodidad ante la insistencia de la prensa por monopolizar las preguntas alrededor del atacante. Casemiro recordó que el grupo lo conforma un bloque de 26 futbolistas y que el camino de su compañero debe avanzar paso a paso.

El parte médico oficial y los tiempos de recuperación en Brasil

Previo a estas declaraciones, el médico de la selección, Rodrigo Lasmar, confirmó que Neymar sufre una lesión de grado II en la región del gemelo. Este diagnóstico médico le costará un periodo de baja estimado entre dos y tres semanas.

Bajo este panorama cronológico, el astro brasileño queda descartado para los compromisos amistosos de preparación frente a Panamá y Egipto. Además, su participación en el debut mundialista de Brasil contra Marruecos, programado para el 13 de junio, se mantiene en seria duda.