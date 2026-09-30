Descarta Al-Khelaïfi competir contra Infantino por la FIFA

El presidente del PSG rechazó postularse a la presidencia de la FIFA, mientras Aleksander Ceferin mantiene su oposición a la continuidad de Gianni Infantino

El futbol europeo continúa en la búsqueda de un candidato que pueda desafiar a Gianni Infantino en la elección presidencial de la FIFA, luego de que el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, descartara este martes postularse para el puesto.

“No tengo ningún interés en la FIFA, ninguna agenda (ni) ambición de estar allí”, señaló Al-Khelaïfi durante una conferencia de prensa, tras una reunión anual de la European Football Clubs (EFC) en Copenhague, Dinamarca.

“No creo que yo sea el tipo adecuado para este puesto y, en realidad, no quiero ir; estoy disfrutando lo que hago. Creo que la FIFA no es para mí”, manifestó el presidente del PSG, vigente campeón de la Liga de Campeones.

Al-Khelaïfi mantiene su papel dentro del futbol europeo

Actualmente, el jeque es presidente del grupo European Football Clubs (EFC) y, por ello, integra el comité ejecutivo de la UEFA, organismo que encabeza los esfuerzos para desalojar a Infantino tras su fallido plan de vender participaciones de futuras ganancias de la Copa del Mundo a inversores privados.

La reunión de este martes de la EFC ocurre dos meses después de que se diera a conocer el plan de una filial de la FIFA, valorado en miles de millones de dólares. Sin embargo, la propuesta fue echada para atrás en cuestión de días.

Ceferin busca poner fin a la presidencia de Infantino

Por su parte, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, encabeza la campaña para poner fin a la presidencia de Infantino, ya sea antes o en la elección del próximo 18 de marzo en Marruecos, y habló con los dirigentes de clubes este martes.

“El fútbol no necesita emperadores”, dijo Ceferin en un discurso de casi 10 minutos en el que no mencionó a Infantino, cuyos planes más ambiciosos desde su primera elección en 2016 suelen haber sido vistos como amenazas por sus antiguos empleadores en la UEFA.

Ceferin también descarta competir por la FIFA

Las referencias de Ceferin, incluida la creación de un premio para un político, estuvieron claramente dirigidas a Infantino y a sus estrechas relaciones de trabajo con el presidente de EUA, Donald Trump.

“Es hora de decir basta”, sostuvo Ceferin, vicepresidente de la FIFA, quien se ha descartado como candidato.