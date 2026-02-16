Descalifican a la mexicana Sarah Schleper del Milano-Cortina 2026

La esquiadora mexicana quedó fuera del slalom gigante en Milano-Cortina 2026 tras detectarse que su equipo superaba por un milímetro el límite reglamentario

La esquiadora mexicana Sarah Schleper fue descalificada en la prueba de slalom gigante femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, celebrados en Cortina d'Ampezzo, tras detectarse una irregularidad técnica en su equipo.

Schleper completó el primer descenso con un tiempo de 1:08.95, ubicándose momentáneamente alrededor de la posición 44.

Sin embargo, durante la inspección posterior realizada por oficiales de la Federación Internacional de Esquí (FIS), se determinó que el sistema esquí-fijación superaba por un milímetro el límite máximo permitido de 50 mm.

La mínima diferencia fue suficiente para aplicar la descalificación automática (DSQ), impidiéndole disputar el segundo descenso y poniendo fin a su participación en la prueba.

“Fue un pequeño detalle, no era la forma en que quería despedirme de los Juegos, pero hay que seguir las reglas”, declaró la atleta, quien compite en su séptima justa invernal.

A sus 46 años, Schleper hizo historia en esta edición olímpica al convertirse en la esquiadora alpina femenina con más participaciones en Juegos de Invierno.

Además, protagonizó un hecho inédito al competir junto a su hijo, Lasse Gaxiola, formando el primer dúo madre-hijo en unos mismos Juegos Olímpicos de Invierno.

Días antes, en la prueba de super-G, finalizó en la última posición, resultado que celebró como un logro personal por el significado de mantenerse vigente al más alto nivel.

Trayectoria de tres décadas

Nacida en Estados Unidos y nacionalizada mexicana tras su matrimonio con Federico Gaxiola, Schleper representó anteriormente a la Unión Americana en cuatro Juegos Olímpicos antes de competir por México desde PyeongChang 2018 y Beijing 2022.

A lo largo de su carrera acumuló participaciones en Copa del Mundo, podios internacionales y regresos destacados tras lesiones y maternidad, consolidándose como una de las figuras más longevas y resilientes del esquí alpino.

Aunque la descalificación marcó un cierre inesperado en Milano-Cortina 2026, la trayectoria de Schleper queda como un referente histórico para el deporte mexicano y para el esquí internacional.