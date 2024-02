 Desatan batalla campal y pelea de mujeres en función de UFC

El esperado regreso de la UFC a México se vio empañado por dos incidentes violentos, pero por parte de los aficionados.

La atención hacia los luchadores se desvió del octágono cuando un grupo de aficionados protagonizó una batalla campal en las gradas.

Videos compartidos en redes sociales muestran a aproximadamente ocho personas involucradas en un altercado, intercambiando golpes, incluso utilizando sillas, mientras otros espectadores intentaban detener la pelea sin éxito.

La pelea terminó con un espectador golpeando a otro en el rostro, causando una caída que algunos describieron como un nocaut.

De las cosas más locas que me toco ver anoche. Luego por eso creo que no merecemos estos eventos. Mal por la gente de atrás y mal por la seguridad que no actuó. #UFCMexico 🇲🇽 pic.twitter.com/OVU5DuKQPO