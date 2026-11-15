Derrota Jamaica 3-2 a la selección de México en partido de ida

La selección nacional recibirá el compromiso definitivo con la misión de revertir el resultado adverso ante su afición.

En un vibrante y accidentado encuentro correspondiente al partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones Concacaf, la selección de Jamaica logró una importante ventaja al derrotar por 3-2 a la escuadra de México. Pese a dominar el trámite de las acciones en el terreno de juego, el conjunto mexicano pagó caro los titubeos defensivos y la contundencia de los locales.

El partido comenzó con un ritmo intenso donde el combinado tricolor intentó imponer condiciones mediante la posesión del esférico, alcanzando un 70% de tenencia frente al 30% del cuadro caribeño. Sin embargo, la fortuna favoreció a los jamaicanos en la primera mitad cuando Jesús Gallardo marcó un autogol al minuto 28, abriendo el marcador en favor de los locales.

Arranque fulminante y ventaja jamaicana en el complemento

Para la segunda parte, la reacción jamaicana fue fulminante; apenas al arrancar el complemento, Renaldo Cephas aumentó la ventaja al minuto 46. Posteriormente, al minuto 63, Richard King firmó el tercer tanto por la vía del tiro penal, poniendo contra las cuerdas al conjunto mexicano.

Reacción tricolor y definición de la serie

A pesar de la adversidad, México buscó recortar distancias con una reacción impulsada por Gilberto Mora, quien sacudió las redes al minuto 70, y más tarde con una anotación de Julián Andrés Quiñones desde los once pasos al minuto 81, estableciendo el 3-2 definitivo. En el balance general de estadísticas, la escuadra mexicana acumuló 12 remates, pero la eficacia estuvo del lado jamaicano, dejando la eliminatoria abierta.

La serie se definirá el próximo martes 17 de noviembre a las 8:30 p.m., cuando México reciba a Jamaica en el partido de vuelta con la misión de revertir el marcador y buscar el pase a la siguiente fase.