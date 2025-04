Deportistas galardonados del Premio Laureus en Madrid

Los premios Laureus se llevaron a cabo este lunes junto a los ganadores de su edición número 25 en una gala en Madrid, con grandes triunfadores de París 2024 como Mondo Duplantis, Léon Merchand, Carlos Alcaraz, Simone Biles y Rebeca Andrade como candidatos, junto a Lamine Yamal, el Real Madrid o la selección absoluta de fútbol.

La alfombra roja de los Laureus, los considerados Óscar del deporte, se realizó por segundo año consecutivo en el Palacio de Cibeles de Madrid, para reconocer la excelencia deportiva y también la faceta social del deporte como factor de integración y de ayuda, con la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn como maestra de ceremonia.

Deportistas galardonados

Simone Biles, la gimnasta estadounidense recibió el premio Laureus a la mejor deportista del año, ocho meses después de colgarse tres medallas de oro en París 2024 en su vuelta a la competición olímpica tras retirarse de los Juegos de Tokio en 2021.

Biles es la gimnasta con más títulos de la historia, con once medallas olímpicas, entre ellas las últimas de París con el oro por aparatos, en salto y en la competición por equipos, y la plata en suelo, así como otros treinta metales en campeonatos del mundo.

