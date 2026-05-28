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Deportista coahuilense busca apoyo para competir en Alemania

Por: Christyan Estrada

26 Mayo 2026, 17:40

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El joven de Ramos Arizpe fue campeón en la prueba de impulso de bala categoría Sub-18 y fue convocado a un campamento de entrenamiento de alto rendimiento

Deportista coahuilense busca apoyo para competir en Alemania

Luego de coronarse campeón nacional en la Olimpiada Nacional 2026, el atleta juvenil Santiago Guzmán, originario de Ramos Arizpe, busca apoyo económico para viajar a Alemania y continuar su preparación rumbo a competencias internacionales representando a México.

El joven deportista obtuvo el primer lugar en la prueba de impulso de bala categoría Sub-18, resultado que le permitió ser convocado a un campamento de entrenamiento de alto rendimiento en Alemania, considerado uno de los países con mayor desarrollo en pruebas de lanzamiento dentro del atletismo.

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Además, Santiago ya fue llamado para representar a México en los próximos Juegos de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe 2026.

Durante un mes, el atleta coahuilense tendrá acceso a entrenamiento especializado, metodologías internacionales y preparación técnica junto a competidores de alto nivel.

Sin embargo, aunque la estancia deportiva se encuentra cubierta, su familia informó que todavía requieren apoyo para solventar gastos de traslado y viáticos necesarios para concretar el viaje.

Por ello, lanzaron la campaña “Apoya a Santiago para viaje de alto rendimiento en Alemania”, en una plataforma de donaciones en internet con el objetivo de reunir recursos y evitar que las limitaciones económicas frenen el desarrollo deportivo del joven.

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La familia señaló que esta experiencia podría marcar el futuro competitivo de Santiago, al permitirle foguearse con atletas internacionales y elevar su nivel técnico rumbo a futuras competencias.

El caso también exhibe una realidad frecuente entre deportistas mexicanos de alto rendimiento, quienes pese a conseguir resultados nacionales deben buscar respaldo ciudadano para cubrir parte de sus procesos de preparación y representación internacional.

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