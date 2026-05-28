Deportista coahuilense busca apoyo para competir en Alemania

El joven de Ramos Arizpe fue campeón en la prueba de impulso de bala categoría Sub-18 y fue convocado a un campamento de entrenamiento de alto rendimiento

Luego de coronarse campeón nacional en la Olimpiada Nacional 2026, el atleta juvenil Santiago Guzmán, originario de Ramos Arizpe, busca apoyo económico para viajar a Alemania y continuar su preparación rumbo a competencias internacionales representando a México.

El joven deportista obtuvo el primer lugar en la prueba de impulso de bala categoría Sub-18, resultado que le permitió ser convocado a un campamento de entrenamiento de alto rendimiento en Alemania, considerado uno de los países con mayor desarrollo en pruebas de lanzamiento dentro del atletismo.

Además, Santiago ya fue llamado para representar a México en los próximos Juegos de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe 2026.

Durante un mes, el atleta coahuilense tendrá acceso a entrenamiento especializado, metodologías internacionales y preparación técnica junto a competidores de alto nivel.

Sin embargo, aunque la estancia deportiva se encuentra cubierta, su familia informó que todavía requieren apoyo para solventar gastos de traslado y viáticos necesarios para concretar el viaje.

Por ello, lanzaron la campaña “Apoya a Santiago para viaje de alto rendimiento en Alemania”, en una plataforma de donaciones en internet con el objetivo de reunir recursos y evitar que las limitaciones económicas frenen el desarrollo deportivo del joven.

La familia señaló que esta experiencia podría marcar el futuro competitivo de Santiago, al permitirle foguearse con atletas internacionales y elevar su nivel técnico rumbo a futuras competencias.

El caso también exhibe una realidad frecuente entre deportistas mexicanos de alto rendimiento, quienes pese a conseguir resultados nacionales deben buscar respaldo ciudadano para cubrir parte de sus procesos de preparación y representación internacional.