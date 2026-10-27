Denunciará LaLiga agresión a Camavinga en el Camp Nou

Aficionados arrojaron objetos a futbolistas del Madrid en el festejo del segundo gol y algunos consiguieron alcanzar a Camavinga con los mástiles de banderas

LaLiga anunció este lunes que denunciará ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) la agresión que sufrió el jugador francés del Real Madrid, Eduardo Camavinga, por parte de algún aficionado en el Camp Nou durante la celebración del segundo gol del conjunto blanco ante el Barcelona.

En el minuto 88 del partido, Mbappé marcó a puerta vacía el gol de la victoria del Real Madrid (1-2) después de una gran acción individual de Camavinga.

Varios jugadores madridistas fueron a abrazar al centrocampista francés y en grupo se dirigieron hacia uno de los fondos del campo, momento en el que aficionados del Barcelona arrojaron objetos a los futbolistas del equipo blanco y unos pocos consiguieron alcanzar a Camavinga con los mástiles de sus banderas.

Tras lo ocurrido, los jugadores del Real Madrid apartaron al jugador francés de la zona más cercana a la grada.

LaLiga señaló que fue conocedora de los hechos a través de varios videos difundidos en internet en los que se ve la agresión, por lo que ha decidido denunciarla ante el Comité de Disciplina de la RFEF.