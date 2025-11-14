Denuncian al Manchester United por abusos de un exempleado

Los abogados del denunciante, afirman que el Manchester United falló a la hora de proteger a su cliente del abuso de esta persona

El Manchester United ha sido denunciado por un hombre que le acusa de no haberle protegido frente a los supuestos abusos sexuales por parte de un trabajador del club, Billy Watts, fallecido en 2009.

Los abogados del denunciante, que por razones legales no ha desvelado su identidad, afirman que el Manchester United falló a la hora de proteger a su cliente del abuso de esta persona y que no cooperaron en los intentos de llegar a un acuerdo y que este caso no llegara a juicio.

Según lo presentado en la denuncia, acusan a Watts de "someter a su cliente a abuso sexual y físico cuando era un niño".

Watts trabajó como vigilante en el centro de entrenamiento del United en la década de 1980 y, pese a que cuando se publicó una investigación en 2021 -llamada Sheldon Review- por parte de la federación inglesa referida a abusos a niños en el mundo del fútbol, no se le mencionó explícitamente, sí se citó como uno de los sospechosos a "un trabajador del Manchester United que ahora está fallecido".

En dicho informe se aludió a que esta persona hizo comentarios inapropiados de naturaleza sexual, que físicamente llevó a una persona a su oficina sin su consentimiento, que siguió a un individuo a una sauna para "pelear con él", que trató de tocar a otra persona de manera inapropiada en la ducha, que trató de tocar a otro niño y que cuando este se lo echó en cara le dijo "solo estoy metiéndome contigo, cállate" y que los jugadores jóvenes del equipo le llamaban "pervertido".

Las acusaciones contra Watts se hicieron públicas en 2019 y el United publicó entonces un comunicado asegurando que habían colaborado con la investigación.

Watts ya fue sometido a una investigación interna a finales de la década de 1980 y en 1989 fue recolocado lejos del centro de entrenamiento del United. Poco tiempo después abandonó el club.

Kate Hall, abogada de Simpson Millar, la firma que lleva el caso, afirmó que su cliente ha demostrado un "gran coraje" para dar este paso después de tantos años.

El Manchester United no ha hecho ninguna declaración al respecto de esta nueva denuncia.