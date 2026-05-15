Denuncia equipo nacional de gimnasia rítmica miedo y presión

De acuerdo con versiones difundidas, las denuncias estarían relacionadas con presunta violencia psicológica atribuida a la entrenadora Blajaith Aguilar.

Cuatro integrantes de la selección mexicana de gimnasia rítmica que logró la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 denunciaron vivir bajo miedo, incertidumbre y presiones psicológicas dentro del alto rendimiento.

Las atletas Julia Gutiérrez, Dalia Alcocer, Kimberly Salazar y Adirem Tejeda compartieron un video en redes sociales en el que aseguraron sentirse vulnerables ante posibles represalias que podrían afectar sus carreras deportivas y su permanencia en el proceso rumbo a futuras competencias internacionales.

Gimnastas temen quedar fuera del proceso deportivo

En el mensaje difundido públicamente, Julia Gutiérrez explicó que decidieron hablar porque ya no podían seguir guardando silencio sobre la situación que enfrentan.

"Estamos hablando porque no podemos seguir guardando silencio; somos atletas pero también somos humanos, estamos viviendo con preocupación y miedo sobre nuestro futuro", expresó.

Las deportistas no detallaron específicamente qué ocurre dentro del equipo nacional, aunque dejaron claro que sienten temor de sufrir consecuencias por expresar su situación.

"Hoy tenemos miedo, miedo de ser sacadas del proceso, de perder años de esfuerzo y trabajo; de no poder representar al país en próximas competencias y que hablar repercuta en nuestras carreras", señaló Gutiérrez.

Las atletas también mencionaron que existe preocupación por no poder cumplir el objetivo de participar en unos Juegos Olímpicos.

La selección mexicana de Gimnasia Rítmica alzó la voz.



Denuncian violencia psicológica. No mencionan más detalles por miedo a perder su sueño deportivo.



Lamentablemente es algo que se ha estado repitiendo en varios deportes y no solo en México, en muchas partes del mundo.



El… pic.twitter.com/olo3hft8Kh — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) May 13, 2026

Selección mexicana viene de ganar plata en Santiago 2023

La selección mexicana de gimnasia rítmica tuvo una destacada actuación en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, donde obtuvo la medalla de plata por equipos.

En aquella competencia, México terminó únicamente por debajo de Brasil y superó a delegaciones como Estados Unidos, consolidándose como una de las selecciones más competitivas del continente.

Actualmente el conjunto nacional trabaja rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, donde intentará defender el campeonato conseguido en San Salvador hace tres años.

Atletas piden apoyo para futuras generaciones

Dalia Alcocer aseguró que la decisión de hacer pública la situación no solo busca ayudarlas a ellas, sino también proteger a futuras generaciones de deportistas mexicanas.

"Decidimos alzar la voz, no solo por nosotras; sino por las generaciones pasadas y las que vienen. Nadie debería elegir entre su salud mental, dignidad y carrera deportiva", afirmó.

Las gimnastas señalaron además que han sentido falta de respaldo por parte de la Federación Mexicana de Gimnasia, aunque aseguraron que sus inquietudes sí han sido escuchadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Federación Mexicana de Gimnasia no se pronuncia

De acuerdo con versiones difundidas por medios nacionales, las denuncias estarían relacionadas con presunta violencia psicológica atribuida a la entrenadora Blajaith Aguilar.

Hasta el momento, la Federación Mexicana de Gimnasia no ha emitido una postura oficial respecto a las declaraciones realizadas por las deportistas.

Las atletas confiaron en recibir una respuesta favorable tanto de las autoridades deportivas como del Comité Olímpico Mexicano, mientras continúa la preparación del equipo rumbo a sus próximos compromisos internacionales.