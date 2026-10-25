Deni Avdija lidera triunfo de Portland sobre Sacramento

Avdija encabezó la ofensiva de Portland Trail Blazers con 26 puntos, seis rebotes y seis asistencias en la victoria por 128-120 frente a los Sacramento Kings

Deni Avdija encabezó la ofensiva de los Portland Trail Blazers con 26 puntos, seis rebotes y seis asistencias en la victoria por 128-120 frente a los Sacramento Kings, resultado que permitió al equipo de Portland mantener su invicto con marca de 2-0.

Damian Lillard y Toumani Camara también contribuyeron al triunfo con 19 puntos cada uno, en un encuentro que Sacramento disputó como local por primera vez en la temporada.

Por los Kings, el novato Darius Acuff Jr. tuvo una destacada actuación al registrar 33 puntos. Domantas Sabonis consiguió un triple-doble con 27 unidades, 19 rebotes y 10 asistencias, mientras que Zach LaVine aportó otros 22 puntos.

Pese a las actuaciones individuales, Sacramento no pudo evitar su segunda derrota consecutiva y quedó con récord de 0-2.

Sacramento llegó al descanso con ventaja

Los Kings lograron tomar una ventaja de 12 puntos durante el primer cuarto, después de que LaVine convirtió tres tiros libres a mitad del periodo. El conjunto local mantuvo el control durante buena parte de la primera mitad y se fue al descanso arriba por 64-59.

Portland resuelve el partido en los últimos minutos

En el último cuarto, Sacramento intentó acercarse en el marcador y redujo la diferencia a 121-118 gracias a un triple de Sabonis cuando restaban 3 minutos y 21 segundos.

Sin embargo, Portland respondió en el cierre. Una canasta de Donovan Clingan y los tiros libres convertidos por él y Avdija, incluido uno del israelí cuando quedaban 43.5 segundos, ayudaron a asegurar el triunfo de los Trail Blazers por ocho puntos.