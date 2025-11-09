¡Demoledor! Tigres golea a San Luis y está listo para Liguilla

Con goles de Correa, Lainez y Farfán, los felinos cerraron de la mejor manera el torneo y serán un rival de cuidado para la Liguilla

Esta tarde la escuadra del argentino Guido Hernán Pizarro Demestri escribe con letras de oro un nuevo capítulo en su historia, con el triunfo de 3-1 ante el Atlético de San Luis, por vez primera desde que fueron instaurados los torneos cortos, consiguen la proeza como institución de tener una sola derrota en la campaña.

Con goles de Ángel Correa, Marco Farfán y Diego Lainez por los de la UANL y João Pedro por los ‘potosinos’. Además, con este marcador los de la ‘U’ llegan a 12 juegos consecutivos sin derrota en el Apertura 2025 de la Liga Mx.

UNA PARTE INICIAL DE ‘VAIVÉN’

Posterior a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga Mx, el nazareno mexiquense Iván Antonio López Sánchez hizo sonar su ocarina y con esto, se inició la justa deportiva entre los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri y los pupilos del hispano Guillermo Abascal Pérez.

Y fue la localía quien desde un principio buscó ofender la meta defendida por Manuel Lajud, tejiendo jugadas por ambos costados de su ataque, disparos de media distancia y un juego de conjunto que eslabonaban llegadas hasta la cocina potosina. El argentino Ángel Correa en repetidas ocasiones puso a temblar la parte baja del ‘Atleti’, mas el balón no perforaba la meta visitante.

Pero, a los 5’ de tiempo corrido el Atlético de San Luis se fue arriba en el marcador 1-0 por conducto del brasileño nacionalizado italiano Joao Pedro Geraldino. En una jugada que se gestó por la pradera derecha de su ataque y que tras un ‘taconazo’ de Juan Sanabria que cede a Sebastián Pérez Bouquet quien centra y define en el área chica el ariete carioca de pierna derecha.

Esta anotación cayó ‘como un balde de agua fría’ para los de la UANL, quienes buscaron acortar distancias, más la parte baja de la visita se amuralló y no dejaron pasar ‘ni el aire’. Aunado a que su cancerbero Lajud, que vistió totalmente de celeste, se tuvo que emplear a fondo ante los embates del cuadro felino.

El dominio de los del ‘Conde’ Pizarro era abrumador y cuando el cronómetro marcaba los 29' de acción un contraataque que ingresó ‘como cuchillo en mantequilla’ el oaxaqueño Javier Aquino, ganando el esférico a la zaga potosina y que asiste a través de una ‘diagonal retrasada’ al pampero Correa, que, de pierna izquierda solamente hace el pase a la red, para el 1-1 momentáneo.

Los 22 gladiadores no querían perder ni un ápice del rectángulo verde del ‘Volcán’ Universitario y, no cesaron en buscar vulnerar la meta enemiga, haciendo que los cancerberos tanto Lajud del ‘Atleti’ como Nahuel Guzmán por los de la ‘U’, se emplearan a fondo para resguardar sus metas y cerrar la cortina de su portería.

El cronómetro indicaba los 45' minutos y el árbitro López Sánchez decretó cuatro minutos más de alargue en la batalla, en ellos los de la ‘U’ no cesaron en atacar a los de San Luis y al cumplirse el tiempo añadido se decretó el final de la primera parte.

TIGRES ANOTA LOS GOLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

Para la segunda mitad de esta justa futbolera, tanto los del ‘Conde’ como los de Abascal modificaron su oncena inicial, los de la UANL mandaron al campo al delantero Diego Lainez en sustitución de Diego ‘Chicha’ Sánchez; mientras que por los del ‘Atleti’ entró a la cancha a Jahaziel Marchand sustituyendo a Sebastián Pérez Bouquet.

Por grandes lapsos de tiempo, la delantera de los de amarillo total eslabonó su ataque con llegadas de gran peligro provocadas por Ángel Correa, Lainez y el galo André-pierre Gignac; con la intención de empalmar el obús en la red enemiga defendida por el capitalino Manuel Gibran Lajud Bojalil y obtener la ventaja sobre la visita y asegurar un mejor lugar en la calificación rumbo a la Liguilla.

‘Tanto fue el cántaro al agua’ hasta que cayó el 2-1 a los 56' minutos, siendo Marco Farfán quien puso en ventaja de los universitarios; tras el cobro de un tiro de esquina por conducto de Fernando Gorriarán y peina el brasileño Rômulo Zwarg quien cede a Farfán quien solo hace el pase a la red.

Mientras que en la tribuna la fiesta era notable con el apoyo de los aficionados auriazules, con cánticos, porras, vítores y ‘la ola’; provocaban la felicidad del respetable, ya que con este resultado su equipo se posicionaba momentáneamente como líder del Apertura 2025.

Para colmo de males, Jahaziel Marchand dejó al Atlético de San Luis con uno menos en la cancha, al recibir la segunda tarjeta amarilla por juego peligroso a los 64’ de tiempo corrido. Un Tigres voraz que se plantó al ataque, causando estragos en la zona defensiva de los potosinos.

El 3-1 llegó a los 72’ minutos por conducto de Diego Lainez, tras generarse un ‘tira-tira’ en el área de los del ‘Atleti’ remata con la zurda y el esférico se coloca en el lado derecho del marco encomendado a Lajud, quien previamente realizó un par de vistosas atajadas. A los 82’ minutos se presentó un supuesto penalti cometido por João Pedro sobre Juan Brunetta, luego de consultarlo en el VAR el nazareno decretó no marcarlo.

Luego de entrar de cambio, Nicolás Ibáñez acabó con su ‘malaria’ y empalmó el 4-1 en la meta visitante. El Juez Central Iván Antonio López Sánchez hace una revisión en el VAR y determina anularlo por falta de Marcelo Flores.

El reloj marcaba los 90' minutos y el nazareno Iván Antonio consideró añadir cinco minutos de reposición en el encuentro. Los felinos intentaron en distintos momentos incrustar el balón en la meta de los de San Luis Potosí, pero ya la diferencia en el marcador estaba definida. Ya terminado el tiempo añadido se escuchó el silbatazo final por parte del Árbitro Central.