Demichelis: 'No estoy para agradar, vengo a cumplir objetivos'

El técnico explicó que, busca que sus jugadores tengan margen para tomar decisiones propias, ya que considera que la creatividad no se puede imponer

El ex entrenador de Rayados de Monterrey, Martín Demichelis, comenzó una nueva etapa en el futbol europeo al asumir el banquillo del RCD Mallorca, y dejó claro desde el inicio cuál será su filosofía de trabajo. En la conferencia previa a su debut en la Liga española frente a Osasuna, el estratega argentino aseguró que su prioridad no es agradar a nadie, sino cumplir con los objetivos deportivos del club.

Durante su comparecencia ante los medios, Demichelis subrayó que su enfoque se basa en evaluar constantemente el rendimiento del equipo para encontrar mejoras en el día a día.

"Dentro de mi experiencia como entrenador, voy analizando en el día a día lo que nos puede hacer mejor. No estoy para agradar a nadie, estoy para alcanzar los objetivos, en este caso es la permanencia", dijo el entrenador argentino.

El técnico explicó que, dentro del campo, busca que sus jugadores tengan margen para tomar decisiones propias, ya que considera que la creatividad no se puede imponer desde el banquillo.

"Entiendo que el futbolista debe tener libertad para tomar decisiones dentro del campo, es totalmente libre, el fútbol está lleno de errores técnicos, no le voy a inventar la creatividad".

No obstante, puntualizó que el papel del entrenador sí es determinante en la forma en que el grupo responde ante los errores o situaciones adversas durante el juego.

"Si tras el error somos permisivos, el jugador reacciona a su manera, y eso el entrenador no lo puede permitir, que el grupo reaccione de una manera sí depende de mí, que el grupo se entrene de una manera depende del cuerpo técnico, que sea ordenado y salga a defender depende del entrenador", añadió.

Un vestidor receptivo en su llegada al Mallorca

Sobre sus primeros días al frente del equipo, el estratega argentino afirmó que encontró un plantel dispuesto a trabajar y adaptarse a su estilo.

"Estuvo como me gusta que esté, percibí que hubo empatía de ambas partes, se trabajó duro, hubo momentos de todo, me gusta que al final siempre haya una sonrisa y solo falta salir a jugar. Quiero que el jugador salga con la responsabilidad que tiene la situación, pero también a disfrutar, para hacerlo bien debes añadirle alegría".

De cara al compromiso ante Osasuna en Pamplona, Demichelis adelantó que el esquema táctico podría inclinarse por un sistema 4-3-3, formación que el equipo ha utilizado con frecuencia, aunque evitó revelar detalles sobre la alineación titular.

El entrenador también señaló que, aunque el análisis del rival es fundamental, su mayor preocupación es el rendimiento de su propio equipo.

"Hemos analizado muchísimo junto al cuerpo técnico a Osasuna, poco importa lo que diga yo, ellos son súper fuertes de local y de hecho vienen demostrándolo al ganar al Real Madrid, pero me importa mucho más lo que seremos nosotros. Hay que prestar atención al rival, no jugamos solos, pero hicimos muchísimo hincapié en lo que queremos nosotros", remarcó.

Demichelis busca empezar de cero en el nuevo torneo

El argentino aseguró que su enfoque está en el presente y en el futuro inmediato, por lo que prefiere dejar atrás cualquier antecedente previo del equipo.

Para él, el inicio de la competencia representa una nueva oportunidad para todos los clubes involucrados.

En ese sentido, indicó que encara el torneo como si se tratara de una competencia corta, con 12 jornadas por disputar y 36 puntos en juego.

Finalmente, Demichelis reconoció que la experiencia acumulada durante su etapa como futbolista le dejó grandes enseñanzas gracias a los técnicos que tuvo a lo largo de su carrera, aunque recalcó que cada entrenador debe desarrollar su propio método de trabajo.