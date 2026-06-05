Delantero suizo Embolo busca visa urgente para jugar el Mundial

El delantero suizo tramita un permiso especial para ingresar a EUA tras quedar varado por una condena penal ratificada este año

El delantero suizo Breel Embolo inició gestiones de última hora para obtener una visa que le permita ingresar a Estados Unidos y unirse a la selección de Suiza en el Mundial, luego de que se le impidiera abordar el vuelo del equipo debido a una condena penal que quedó firme este año.

La Federación Suiza de Futbol confirmó que el atacante acudió a la Embajada de Estados Unidos en Berna para solicitar una autorización urgente de viaje, mientras sus compañeros ya se encuentran concentrados en San Diego, California, preparando su debut en la Copa del Mundo.

La situación se originó después de que las autoridades estadounidenses sometieran a revisión la autorización de ingreso del futbolista, derivado de un proceso judicial relacionado con un altercado ocurrido en el centro de la ciudad de Basilea en 2018.

El caso concluyó con una sentencia condenatoria que fue ratificada en apelación durante septiembre del año pasado y que adquirió carácter definitivo en abril de 2026, apenas semanas antes del inicio del torneo internacional.

Como consecuencia, Embolo no pudo viajar junto al resto de la delegación suiza y quedó a la espera de una resolución migratoria.

La Federación confía en una solución

La Federación Suiza explicó que las consultas realizadas por la representación diplomática estadounidense estuvieron enfocadas específicamente en determinar si el incidente por el que fue condenado involucró violencia física.

De acuerdo con el organismo, la respuesta fue negativa, por lo que mantienen la esperanza de que el trámite pueda resolverse favorablemente en los próximos días.

La selección suiza y el propio jugador permanecen a la espera de la aprobación definitiva que le permita trasladarse a Estados Unidos e incorporarse a la concentración mundialista.

La posible ausencia de Embolo representa una preocupación para el cuerpo técnico, ya que el atacante está considerado como uno de los referentes ofensivos del combinado nacional.

A sus 29 años, el delantero acumula 86 partidos con la selección absoluta y ha marcado 24 goles con la camiseta suiza.

Además, el actual torneo representa la oportunidad de disputar la tercera Copa del Mundo de su carrera.