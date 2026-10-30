Del Toro y Memo Ochoa brillan en el Premio Nacional del Deporte

El anuncio se da tras la evaluación de un total de 58 candidaturas que cumplieron con los requisitos establecidos para esta edición del galardón

El ciclista Isaac del Toro y el exfutbolista Guillermo Ochoa figuran entre los máximos ganadores del Premio Nacional del Deporte 2026, el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de México para honrar la excelencia atlética y la trayectoria en el país.

El anuncio se da tras la evaluación de un total de 58 candidaturas que cumplieron con los requisitos establecidos para esta edición del galardón, creado hace 51 años.

Destacados en deporte profesional y trayectoria

Isaac del Toro: El destacado ciclista fue galardonado por segundo año consecutivo en la categoría de deporte profesional . El reconocimiento llega tras su histórico desempeño en el Tour de Francia, donde se consagró en el tercer lugar general y se adueñó del Maillot blanco como el mejor ciclista joven de la competencia.

Guillermo Ochoa: El emblemático guardameta fue premiado en la categoría de trayectoria deportiva. El reconocimiento llega tras su retiro de las canchas profesionales, concretado durante el pasado Mundial de Norteamérica tras hacer historia al formar parte de seis ediciones mundialistas con la selección mexicana.

Junto a Ochoa, en la misma categoría de trayectoria deportiva, será galardonada la destacada nadadora paralímpica Doramitzi González por su brillante carrera.

Galardonados en las demás categorías

El comité evaluador distinguió a referentes de distintas disciplinas en el ámbito nacional y paralímpico:

Deporte no profesional: Yareli Acevedo Mendoza (ciclismo), Kenia Vanessa Lechuga (remo) y Erick Josué Portillo (atletismo).

Deporte paralímpico: Rosa María Guerrero (atletismo) y Eduardo Sánchez Reyes (boccia).

Entrenadores: Edmundo Porfirio Alpízar (ciclismo) y la histórica taekwondoín María del Rosario Espinoza.

¿Qué reciben los ganadores?

El Premio Nacional del Deporte consiste en una medalla de oro ley 0.900, una roseta y un diploma firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien será la encargada de encabezar la ceremonia de entrega.

El galardón contempla además un estímulo económico de $796,000 pesos mexicanos (equivalente a más de 42,000 dólares); sin embargo, conforme a las reglas del programa, este incentivo no se otorga a la categoría de deporte profesional ni a aquellos atletas que reciban la distinción por segunda ocasión o más, condición que aplica en el caso de Del Toro.