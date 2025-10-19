Del Toro se exhibe en Critérium Internacional de La Nucía

El mexicano no pudo superar al seis veces campeón de rallys, Miguel Fuster, como ninguna de las dos leyendas del ciclismo español

El ciclista Isaac del Toro se convirtió en la atracción del segundo Critérium Internacional de La Nucía, al conquistar la prueba de eliminación y competir en contra del seis veces campeón, Miguel Fuster.

El mexicano no pudo superar a uster en la prueba del coche contra la bicicleta, como tampoco pudieron hacerlo Samu Sánchez y Perico Delgado, dos leyendas del ciclismo español.

En el duelo entre Élite-Leyendas que ha emparejado a Héctor Álvarez y Samuel Sánchez contra Isaac del Toro con Pedro Delgado, la victoria al mejor de tres vueltas fue para la pareja española, mientras que en la carrera de Puntuación el mejor del pelotón ha sido el neerlandés del Visma-Lease a Bike, Dylan van Baarle.

Finalmente no pudo participar por lesión la francesa Pauline Ferrand-Prévot, actual campeona del Tour de Francia, aunque estuvo presente durante toda la jornada animando a los competidores.