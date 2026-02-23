Del Toro se convierte en el campeón más joven del UAE Tour 2026

Del Toro se conviertió en el ganador más joven de este circuito, luego de quitarle el estandarte al Tadej Pogacar con 72 días de diferencia

El ciclista mexicano Isaac del Toro se convierte en el campeón más joven del Tour de los Emiratos Árabes Unidos realizado este domingo en Abu Dhabi.

Con 22 años y 87 días, el originario de Ensenada, Baja California conquistó el circuito con paso firme durante los 149 kilómetros totales de recorrido al registrar un tiempo total de 21:10:30, seguido de Antonio Tiberi y Luke Plapp, con una diferencia de 20 segundos y 74 segundos, respectivamente.

Del Toro se conviertió en el ciclista más joven en consolidarse como campeón de este circuito, luego de quitarle el estandarte al Tadej Pogacar, quien fue campeón en 2021 con una edad de 22 años y 159 días. El esloveno es considerado como uno de los mejores ciclistas de la era moderna, por lo que significa una medalla para el mexicano importante.

Por su parte, el Comité Olímpico Mexicano felicitó a Isaac del Toro al considerarlo como el "Presente y futuro del ciclismo mexicano"

MONTAÑA DOMADA. ⛰️🇲🇽

Isaac del Toro gana la etapa reina del UAE Tour 2026 y se convierte en el nuevo líder de la competencia. 🚴‍♂️🔥

Presente y futuro del ciclismo mexicano. pic.twitter.com/8u9pa9SVsb — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 21, 2026

Mexicanos alientan a Del Toro durante etapas

Durante una de las etapas, los mexicanos protagonizaron uno de los momentos más emotivos del deporte cuando alentaron a Del Toro en el último tramo, al correr junto a él.

Era en la última etapa donde los mexicanos, con sombrero charro y la bandera enredada, le gritaban al mexicano que continuara sin cesar.

"Es tuyo. Es tuyo. Vamos. Vamos. Ya se quedó. Es tuyo. Ya no te alcanzan. Tu puedes. Vamos Torito. Ya viene muy atrás"

Esta imagen debería darle la vuelta al mundo. Isaac Del Toro compitiendo acompañado de su compatriotas mexicanos 🇲🇽.

Imposible no emocionarse 👏🏼



pic.twitter.com/drulDdFCCf — Javier Trejo Garay (@trejogaray) February 21, 2026

Estas palabras fueron motivación para Del Toro, debido a que se mostró como el atleta mantuvo el ritmo hasta cruzar la meta.

En redes sociales, esta escena provocó que cientos de usuarios se conmovieran al reconocer el apoyo brindado por los compatriotas.

Estas fueron las posiciones de los competidores en UAE Tour 2026

Así culminaron las posiciones de este circuito: