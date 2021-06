Del fútbol como fenómeno social: El caso del Cruz Azul



junio, 03, 2021

Por: Redacción Info7

Es bastante bien sabido que el fútbol es más que un deporte, más que un juego, más, incluso, que una disciplina. Es un fenómeno social de escala mundial que interconecta con muchas de las actividades que llevamos a cabo diariamente.

Fuente: Pixbay Fuente: Pixbay

Y no sólo interconecta con ellas, sino que en muchas ocasiones las determina. El fútbol es un fenómeno social que ha vivido a lo largo de las décadas por escrutinios, percepciones, miradas, prejuicios, y emociones, por supuesto.

A propósito de la próxima Final del Clausura 2021, resulta interesante notar el muy particular y específico revuelo que solamente el Cruz Azul puede crear. Las expectativas que pesan sobre el equipo cementero no pueden resultar más que en un derroche de emociones que tocan la fibra más sensible, incluso solo para los curiosos.

La mala racha, desdicha, maldición, mala suerte, infortunio, falta de bonanza, sacrificio, martirio y todos los adjetivos que se le puedan adjudicar al camino que ha recorrido el Azul desde hace 23 años, provocan en su afición, y no solamente en ellos, sino incluso en quienes no tienen la más remota idea de fútbol; un anhelo que difícilmente se ve.

Ya no mencionar en otras áreas de la vida, sino en general, va más allá de lo convencional. Se trata de un anhelo que rompe estándares comunes.

Este tipo de situaciones crea un buen escenario para hacer estimaciones, apuestas, y seguir las corazonadas. Lo anterior muestra y demuestra lo importante que es el fútbol en el mundo. Tan es así , que las promociones de fútbol están institucionalizadas y son también una forma de reflexionar alrededor de los resultados de los encuentros, ya que incluso podemos apostar en el rendimiento de los jugadores, quiénes serán los máximos goleadores, entre otras muchas opciones.

El caso del Cruz Azul: un evento sociológico contemporáneo

El Cruz Azul nos brinda un ejemplo muy curioso de lo que el fútbol puede llegar a provocar. Su situación se ha insertado en la cultura popular. Todos escuchamos más de una vez el término "cruzazulear", y todos sabemos a qué se refiere.

Lo destacable de la ya superada maldición, si le llamamos así, es que generó empatía entre los aficionados. Algunos hemos escuchado más seguido que no, frases como "Ya es mucho sufrir", "Qué estoicismo de su afición", "Aunque sea para quitarse la maldición". Y finalmente sucedió.

Hay una mezcla de varios elementos en esa narrativa, naturalmente, el fútbol, compasión, sufrimiento, empatía, entre otras emociones más, sin mencionar a los medios de comunicación y a la prensa también.

Vale la pena mantener el ojo sobre la narrativa que se construirá alrededor del Cruz Azul, ahora que resultó campeón, porque abre una ventana a campos nuevos en cuestión de lo que el fútbol puede provocar. Del pasado domingo en adelante, el Cruz Azul es un ejemplo vivo que se puede pasar de ser el hazmerreír y principal referente de desesperanza a un ejemplo contundente de perseverancia en tan solo una noche.

El Futbol, Es mucho más que un deporte

El juego de la pelota es tan amigable, es como el agua, no se le niega a nadie. Brinda un espacio de recreo, de fortalecimiento físico, mental, y espiritual también.

Como se ha mencionado ya en muchas ocasiones, fortalece lazos de amistad y de identidad también. Permite el crecimiento de una especie de honor y lealtad que difícilmente se ve pocas veces en otras formas de grupos.

El fútbol es una plataforma de convivencia. Incluso hay más países y/o territorios afiliados a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), que a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), teniendo 211 y 193 (Estados soberanos), respectivamente.

Fuentes Bibliográficas:

1. www.diarioextra.com

2. www.sinembargo.mx

3. extra.bet365.es