Deja Kofi Kingston WWE tras 18 años y cierra una era histórica

El luchador ghanés pone fin a una de las carreras más largas y exitosas de la empresa, tras una salida que marca un cierre en la era moderna de WWE

El luchador Kofi Kingston dejó WWE este 2 de mayo de 2026 tras más de 18 años dentro de la compañía, en un movimiento que tomó por sorpresa tanto a aficionados como a integrantes del propio vestuario.

La salida no se dio bajo el formato tradicional de despido, sino tras un desacuerdo contractual en medio de la reestructuración interna impulsada por la empresa matriz TKO. Kingston, junto a su compañero Xavier Woods, optó por no aceptar nuevas condiciones y cerrar así su ciclo en la compañía.

El movimiento ocurre en un contexto de cambios dentro de WWE tras WrestleMania, donde se han registrado múltiples ajustes en el roster.

Del debut prometedor al estrellato

Kingston firmó con WWE en 2006, pero su irrupción en la televisión llegó en 2008, cuando debutó en la marca ECW con un personaje carismático que rápidamente conectó con el público.

Su impacto fue inmediato: ese mismo año conquistó el Campeonato Intercontinental tras vencer a Chris Jericho, consolidándose como una de las revelaciones del momento.

Desde entonces, su estilo atlético, su energía en el ring y su conexión con la audiencia lo mantuvieron como un talento constante dentro de la programación.

Un palmarés que respalda su legado

A lo largo de su carrera, Kingston acumuló un historial que lo posiciona entre los luchadores más exitosos de su generación.

Campeón de WWE (1 vez) , coronado en WrestleMania 35 en el histórico momento conocido como “KofiMania”

, coronado en WrestleMania 35 en el histórico momento conocido como “KofiMania” Campeón Intercontinental (4 veces)

Campeón de Estados Unidos (3 veces)

Más de 15 campeonatos en parejas en raw y smackdown

Además, logró la distinción de Grand Slam Champion y Triple Crown Champion, reflejo de su consistencia durante más de una década en la empresa.

The New Day y el impacto cultural

Una parte fundamental de su legado fue su participación en The New Day, facción que formó junto a Xavier Woods y Big E desde 2014.

El grupo no solo dominó la división en parejas con múltiples campeonatos, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural dentro de WWE gracias a su carisma, creatividad y conexión con la audiencia.

Su salida marca, en los hechos, el fin de uno de los equipos más influyentes de la era moderna.

Más allá de los campeonatos, Kingston deja una huella importante por su constancia, su capacidad de reinventarse y su papel en uno de los momentos más simbólicos de WWE en los últimos años.

Su triunfo en WrestleMania 35 no solo representó la conquista del título máximo, sino también un momento significativo dentro de la narrativa reciente de la empresa.

Aunque no hay un anuncio oficial sobre su siguiente paso, se espera que Kingston enfrente un periodo habitual sin competencia antes de poder firmar con otra empresa.

Su salida abre la puerta a nuevas oportunidades dentro de la industria, en un momento donde los movimientos entre compañías han cobrado mayor relevancia.

La salida de Kofi Kingston no es solo el fin de un contrato si no que representa el cierre de una etapa que abarcó casi dos décadas de historia dentro de WWE, con títulos, momentos memorables y una presencia constante, el luchador deja un legado sólido que difícilmente pasará desapercibido en la evolución reciente de la empresa.