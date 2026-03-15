Definirá Sultanes Femenil pase a la Final de la LMS el domingo

Con este resultado, la serie se iguala y se definirá en un quinto y último encuentro para determinar quién avanzará a la Serie de la Reina 2026.

En un duelo de pitcheo de alta tensión en el Estadio Beto Ávila, El Águila de Veracruz derrotó 3–1 a Sultanes Femenil en el cuarto juego de la Serie Semifinal de la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

Con este resultado, la serie se iguala y se definirá en un quinto y último encuentro para determinar quién avanzará a la Serie de la Reina 2026.

La gran figura de la noche fue la lanzadora italiana Ilaria Cacciamani, quien se llevó la victoria tras completar toda la ruta. Cacciamani dominó desde el círculo de pitcheo permitiendo apenas cuatro hits y una carrera, otorgando un pasaporte y recetando cuatro ponches.

Por el bando regiomontano, Payton Gottshall cargó con la derrota en un duelo que se mantuvo sin anotaciones durante las primeras tres entradas y media.

El desarrollo del encuentro

El marcador se abrió en la parte baja del cuarto episodio. Con dos outs, la estelar Erika Piancastelli conectó un cuadrangular solitario que puso al frente a la novena local 1–0.

El ataque veracruzano no cesó ahí; en el mismo inning, Lisa Hop conectó un triple que impulsó a Suzannah Brookshire, ampliando la ventaja a 2–0.

Sultanes Femenil intentó reaccionar en la apertura del quinto capítulo. Con dos outs, Morgan Howe conectó un imparable al jardín derecho para enviar a Savannah Wysocki al plato, recortando la distancia a 1–2.

Sin embargo, la respuesta local fue inmediata: en el cierre de ese mismo episodio, Stormy Kotzelnick pegó un doblete que permitió a Diana Vizcarra anotar la tercera y definitiva carrera del encuentro.

Todo se decide en el quinto juego

Con la serie empatada, el boleto a la gran final del circuito se disputará este domingo 15 de marzo a las 18:00 horas. El escenario será nuevamente el Estadio Beto Ávila, donde Sultanes y El Águila jugarán el todo por el todo en el quinto duelo definitivo rumbo a la Serie de la Reina.