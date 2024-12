 Definirá sorteo de la Concachampions 2025 cruces iniciales

El sorteo de la Concacaf Champions Cup 2025 está a horas de definir los cruces iniciales del torneo más importante de clubes en la región.

Este martes, en un evento transmitido desde Miami, se conocerán las llaves para las fases eliminatorias. Un total de 27 equipos compiten en esta edición, que mantiene el formato de eliminación directa a doble partido, sin fase de grupos.

Cabe mencionar que cinco equipos ya tienen su pase directo a los octavos de final: América, como el mejor campeón de la Liga MX; LA Galaxy, actual monarca de la MLS; Columbus Crew, ganador de la Copa de Campeones regional; LD Alajuelense, representante centroamericano; y Cavalier FC, de la región del Caribe.

El resto de los 22 equipos se enfrentarán en la primera ronda para definir a los 11 clasificados que completarán los octavos. Entre ellos destacan Pumas UNAM y Chivas, en el Bombo 1, además de otros equipos fuertes como Inter Miami, donde juega Lionel Messi.

Mientras que, los equipos de la Liga MX ya tienen asignadas sus llaves: Monterrey (A3), Tigres (A9) y Cruz Azul (A7). Esto asegura que no enfrentarán a Inter Miami en la primera ronda, aunque sí podrían enfrentarlo en fases posteriores.

El Bombo 1 incluye a clubes destacados como Los Angeles FC, Seattle Sounders y FC Cincinnati, mientras que el Bombo 2 cuenta con representantes como Saprissa, Herediano y Motagua. Los equipos en esta categoría buscarán dar la sorpresa en la primera ronda.

Cabe señalar que dicho sorteo será transmitido a través del canal oficial de YouTube de la Concacaf a las 7:00 p.m. (hora del Este de EUA), 6:00 p.m. en México y Centroamérica.

