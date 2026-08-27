Definidos los últimos clasificados para la Champions 2026-2027

AEK Atenas, Viking, Fenerbahce y Slovan Bratislava sellaron este miércoles los últimos boletos para disputar la fase de liga de la Champions League 2026-2027

La edición 2026-2027 de la Champions League está cada vez más cerca y este miércoles quedaron definidos los últimos equipos que disputarán el torneo más prestigioso a nivel de clubes.

Con los últimos partidos de la fase de clasificación llegaron también algunas sorpresas, pues varios equipos que partían como favoritos se quedaron fuera de la competencia europea y no podrán disputar la nueva edición de la Liga de Campeones.

Lyon cae ante el Fenerbahce en una serie cerrada

Uno de los casos más destacados fue el del Olympique de Lyon, que quedó eliminado ante el Fenerbahce de Turquía después de una serie muy cerrada. En el partido de ida, ambos equipos empataron 1-1 en territorio francés, dejando todo abierto para la vuelta.

En el segundo encuentro, el conjunto turco consiguió hacerse fuerte como local y derrotó 2-1 al Lyon para quedarse con el boleto a la fase de liga de la Champions League.