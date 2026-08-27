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Definidos los últimos clasificados para la Champions 2026-2027

Por: Emiliano Gutiérrez

26 Agosto 2026, 18:33

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AEK Atenas, Viking, Fenerbahce y Slovan Bratislava sellaron este miércoles los últimos boletos para disputar la fase de liga de la Champions League 2026-2027

Definidos los últimos clasificados para la Champions 2026-2027
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La edición 2026-2027 de la Champions League está cada vez más cerca y este miércoles quedaron definidos los últimos equipos que disputarán el torneo más prestigioso a nivel de clubes.

Con los últimos partidos de la fase de clasificación llegaron también algunas sorpresas, pues varios equipos que partían como favoritos se quedaron fuera de la competencia europea y no podrán disputar la nueva edición de la Liga de Campeones.

Lyon cae ante el  Fenerbahce en una serie cerrada

Uno de los casos más destacados fue el del Olympique de Lyon, que quedó eliminado ante el Fenerbahce de Turquía después de una serie muy cerrada. En el partido de ida, ambos equipos empataron 1-1 en territorio francés, dejando todo abierto para la vuelta.

En el segundo encuentro, el conjunto turco consiguió hacerse fuerte como local y derrotó 2-1 al Lyon para quedarse con el boleto a la fase de liga de la Champions League.

Viking da la campanada y elimina al Dinamo

Otra de las sorpresas fue la eliminación del Dinamo de Zagreb. El conjunto croata partía como favorito frente al Viking de Noruega, pero terminó cayendo por un marcador global de 5-3 y quedó fuera del torneo.

Slovan Bratislava y Celje se van hasta tiempos extras

Una de las series más dramáticas fue la protagonizada por el Slovan Bratislava y el Celje. Después de igualar 1-1 en el partido de ida, ambos equipos tuvieron que disputar tiempos extra en la vuelta para definir al ganador.

En la prórroga, el conjunto eslovaco consiguió marcar la diferencia y se impuso 2-1 para sellar su clasificación a la fase de liga de la Champions League.

Atenas camina a la fase de liga

El equipo que menos complicaciones tuvo fue el AEK Atenas, que resolvió su eliminatoria en el partido de vuelta al golear 4-0 al Levski Sofia de Bulgaria y asegurar así su presencia en el máximo torneo de clubes de Europa.

Con estos resultados, AEK Atenas, Viking, Fenerbahce y Slovan Bratislava se convirtieron en los últimos cuatro equipos en conseguir su clasificación para la edición 2026-2027 de la Champions League.

De esta manera, ya quedó prácticamente definido el listado de clubes que buscarán conquistar el título europeo durante la próxima temporada. Entre ellos aparecen habituales protagonistas como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich, PSG, Inter de Milán y Liverpool.

Equipos clasificados a la Champions League 2026-2027

España

  • Barcelona
  • Real Madrid
  • Villarreal
  • Atlético de Madrid
  • Betis

Inglaterra

  • Arsenal
  • Manchester City
  • Manchester United
  • Aston Villa
  • Liverpool

Italia

  • Inter de Milán
  • Napoli
  • Roma
  • Como

Alemania

  • Bayern Múnich
  • Borussia Dortmund
  • RB Leipzig
  • Stuttgart

Francia

  • PSG
  • Lens
  • Lille

Países Bajos

  • PSV
  • Feyenoord

Portugal

  • Porto
  • Sporting

Bélgica

  • Club Brujas

República Checa

  • Slavia Praga

Turquía

  • Galatasaray
  • Fenerbahce

Ucrania

  • Shakhtar Donetsk

Azerbaiyán

  • Sabah

Noruega

  • Bodo/Glimt
  • Viking

Austria

  • LASK Linz

Grecia

  • AEK Atenas

Eslovaquia

  • Slovan Bratislava

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