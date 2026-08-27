Definidos los últimos clasificados para la Champions 2026-2027

La edición 2026-2027 de la Champions League está cada vez más cerca y este miércoles quedaron definidos los últimos equipos que disputarán el torneo más prestigioso a nivel de clubes.
Con los últimos partidos de la fase de clasificación llegaron también algunas sorpresas, pues varios equipos que partían como favoritos se quedaron fuera de la competencia europea y no podrán disputar la nueva edición de la Liga de Campeones.
Lyon cae ante el Fenerbahce en una serie cerrada
Uno de los casos más destacados fue el del Olympique de Lyon, que quedó eliminado ante el Fenerbahce de Turquía después de una serie muy cerrada. En el partido de ida, ambos equipos empataron 1-1 en territorio francés, dejando todo abierto para la vuelta.
En el segundo encuentro, el conjunto turco consiguió hacerse fuerte como local y derrotó 2-1 al Lyon para quedarse con el boleto a la fase de liga de la Champions League.
Ait olduğumuz yerde Şampiyonlar Ligi’ndeyiz!#UCL pic.twitter.com/M8Kbubk9eZ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 26, 2026
Viking da la campanada y elimina al Dinamo
Otra de las sorpresas fue la eliminación del Dinamo de Zagreb. El conjunto croata partía como favorito frente al Viking de Noruega, pero terminó cayendo por un marcador global de 5-3 y quedó fuera del torneo.
Slovan Bratislava y Celje se van hasta tiempos extras
Una de las series más dramáticas fue la protagonizada por el Slovan Bratislava y el Celje. Después de igualar 1-1 en el partido de ida, ambos equipos tuvieron que disputar tiempos extra en la vuelta para definir al ganador.
En la prórroga, el conjunto eslovaco consiguió marcar la diferencia y se impuso 2-1 para sellar su clasificación a la fase de liga de la Champions League.
@ChampionsLeague 💙 pic.twitter.com/47KqHhd9HZ— ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) August 26, 2026
Atenas camina a la fase de liga
El equipo que menos complicaciones tuvo fue el AEK Atenas, que resolvió su eliminatoria en el partido de vuelta al golear 4-0 al Levski Sofia de Bulgaria y asegurar así su presencia en el máximo torneo de clubes de Europa.
Λήξη του αγώνα: ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0! Η ΑΕΚ παίρνει την πρόκριση για τη League Phase του UEFA Champions League!#AEKFC #ForzaAekara #UCL pic.twitter.com/iLm2FdRw6O— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 26, 2026
Con estos resultados, AEK Atenas, Viking, Fenerbahce y Slovan Bratislava se convirtieron en los últimos cuatro equipos en conseguir su clasificación para la edición 2026-2027 de la Champions League.
De esta manera, ya quedó prácticamente definido el listado de clubes que buscarán conquistar el título europeo durante la próxima temporada. Entre ellos aparecen habituales protagonistas como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich, PSG, Inter de Milán y Liverpool.
🆕 2026/27 league phase line-up!#UCLdraw pic.twitter.com/bRmx7ag2Fn— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2026
Equipos clasificados a la Champions League 2026-2027
España
- Barcelona
- Real Madrid
- Villarreal
- Atlético de Madrid
- Betis
Inglaterra
- Arsenal
- Manchester City
- Manchester United
- Aston Villa
- Liverpool
Italia
- Inter de Milán
- Napoli
- Roma
- Como
Alemania
- Bayern Múnich
- Borussia Dortmund
- RB Leipzig
- Stuttgart
Francia
- PSG
- Lens
- Lille
Países Bajos
- PSV
- Feyenoord
Portugal
- Porto
- Sporting
Bélgica
- Club Brujas
República Checa
- Slavia Praga
Turquía
- Galatasaray
- Fenerbahce
Ucrania
- Shakhtar Donetsk
Azerbaiyán
- Sabah
Noruega
- Bodo/Glimt
- Viking
Austria
- LASK Linz
Grecia
- AEK Atenas
Eslovaquia
- Slovan Bratislava